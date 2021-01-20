直擊／染疫摩斯員工曾赴「麥當勞桃園三民店」！環保局急消毒　

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）院內感染持續擴大，中央疫情指揮中心公布今（20日）再增1例本土病例，為案839護理師的同住祖母（案870），另公布案863、案864、案865在桃園的詳細足跡。其中案865曾赴桃園三民麥當勞，而業者稍早表示，目前已收到衛生局通知，將停止營業，客人只出不進。

▲案865曾到桃園三民麥當勞。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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指揮中心今公布染疫護理師（案863）及其丈夫（案864）、女兒（案865）的最新詳細足跡，其中其中案863、案864在1/12去過廣德海鮮餐廳，1/13去桃園南門市場，1/16去過桃園南門市場等地，1/17去過一品金湯豆漿王，而案865則在1/16～1/18在桃捷A7店摩斯漢堡上班，1/16也去過桃園三民的麥當勞。

對此，《ETtoday新聞雲》記者實地直擊桃園三民麥當勞現場，目前店面仍有部分客人進出，而業者針對染疫者曾赴店內用餐，也緊急回應表示，「目前已收到衛生局通知，下午3時30分起停止營業，客人只出不進」。

▲業者回應，下午3時30分停止營業，客人只出不進。

另外，桃園環保局已立即派員到現場進行消毒作業，從現場畫面可看到，環保局人員全副武裝，帶著消毒器從店外開始噴灑殺菌。

▼桃園環保局派員消毒。

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