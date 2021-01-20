唐吉訶德「半夜還在排！」　醫護粉專傻眼：不用急著這時候去吧

記者張乃文／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染，也擴大到社區，染疫護理師家人確診，但剛開幕的日本「唐吉訶德」，直到20日凌晨門口仍有上百名民眾等著入場。對此，知名醫護粉專表示「這種人潮的程度地方政府真的該介入管制一下了」，並說，這家店半年內應該都不會倒，不用急著要這時候去吧。

▲唐吉訶德深夜門口仍有大批民眾排隊。（圖／記者游宗樺攝）

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指揮中心今（20）日公布國內再增1例本土病例，為案839護理師的同住祖母（案870）。指揮中心表示，案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。

▲台灣唐吉訶德西門店開幕時，現場人潮擁擠。（圖／記者林敬旻攝）

有關醫院群聚感染也擴及社區，知名醫護粉專MedPartner美的好朋友指出，西門町剛開幕的唐吉訶德，過去24小時都擠滿人，結帳要排隊甚至超過5小時，「大家真的有覺得社區傳播可能隨時會發生嗎？」並呼籲，趕快保持社交距離，人多的地方不要再擠進去了吧，以這種人潮的程度，地方政府真的該介入管制一下了，大家也拜託自律一下好嗎？這間店半年內應該都不會倒，不用急著一定要這幾天去吧。

而台大前感染科醫師林氏璧也曾發文提到，「整個北部都該繃緊神經了！」是時候要重建口罩天網，減少群聚了，呼籲不要去「那個剛開幕的店」並說他都打算半年後再去，因為現在人擠人在現在肯定不是好事。

不過唐吉訶德也回應，已在第一天請民眾可領取手環，屆時照約定時間進店不用排隊，但無法控制店外自主排隊行為；也強調會落實防疫規範，且排隊人數盡量限制為200人。