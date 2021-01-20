唐吉訶德破百人排隊！名嘴傻眼「我太杞人憂天」　網嘆醫護最可憐

記者施怡妏／綜合報導

部桃發生群聚感染，台北101會計師事務所也於今（20）日進行大規模消毒，但19日在西門町正式開幕的「唐吉訶德台灣1號店」，開幕至今人潮沒有斷過，上百名民眾在外排隊等著入場，然而，名嘴朱學恒對於此狀況感到疑惑，一群人忙著防疫，另外一群人則在狂歡排隊，「是不是我太杞人憂天了？」





▲台灣唐吉訶德西門店開幕，現場排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝）

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名嘴朱學恒分享了唐吉訶德大排長龍的新聞，「一邊是紛紛淪陷，一邊是狂歡排隊，有種西線無戰事的感覺，但明明我今天收到台北大會計公司的警告文了啊，是不是我太杞人憂天了？」

▲名嘴朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

不少人擔心會因此爆發群聚感染，也有人替醫護人員抱不平，「嚐鮮戰勝恐懼」、「醫護人員很可悲一邊被當成傳染病，一邊還要救人，民眾貼近也要排隊」、「叫防疫人員情何以堪，白眼翻到後腦」、「這些民眾群聚都沒關係，但醫護人員出個門，還得擔心自己會不會成為那個破口」。

原本可以自由出國逛街購物，如今卻深受疫情影響，只能逛唐吉訶德過過乾癮，導致店家開幕後人潮沒有停過，「實在忍不住啦，以前大家都愛去日本，現在只好逛逛日本商店回味」、「價格雖然沒有便宜，但能感受到日本的fu，過過癮也好」。

對於是否落實防疫規範，唐吉訶德表示，都有落實防疫規範，且排隊人數會盡量限制為200人，在第一天已經請民眾可領取手環，屆時照約定時間進店不用排隊，但在店外的範圍無法控制自主的排隊行為。