驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞　噴飛重摔頭部重傷插管搶命

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區日前發生一起交通意外，2名中國醫藥大學女學生騎車雙載行經順平路、順平二街口時，與一輛轎車發生碰撞，2名女大生重摔在地、翻滾數圈，其中機車駕駛巫女傷勢嚴重，目前於中國醫插管昏迷中，乘客黃女則受輕傷。詳細車禍發生原因，有待警方釐清調查。

▲2名女大生騎車於路口與轎車發生碰撞，連人帶車重摔在地。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，該起車禍發生於18日下午4時許，案發地為中國醫藥大學水湳校區附近，巫女（21歲）在該校區上課，當日載著同學黃女（21歲）沿順平二街直行往中平路方向行駛，而轎車駕駛鄭女（37歲）由順平路快車道直行往順平三街方向行駛，雙方於該路口發生碰撞。

根據畫面顯示，巫女等2人撞上轎車後，連人帶車彈飛倒地，車禍導致機車車體支離破碎，轎車左側擋風玻璃破裂、板金凹陷以及保桿掉落。警消獲報到場，發現巫女頭部重創，緊急送往中國醫急救，目前插管昏迷，而黃女受到輕傷，鄭女則無傷。

▲▼車禍導致機車車體支離破碎；轎車擋風玻璃破裂。

警方表示，經酒測雙方均無酒精反應，該處為無號誌路口，依道交條例相關規定，支道車須禮讓幹道車，當時行駛於幹道的是鄭女，巫女行駛在支道，目前初判肇因為巫女車輛未依規定讓車、鄭女未依規定減速，導致事故發生。詳細案發原因及經過，還有待進一步釐清調查。

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