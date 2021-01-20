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「若我們放棄了，你們呢？」　醫護曝看到不敢置信消息

記者陳俊宏／綜合報導

一名護理師說，沒人希望新冠肺炎發生在自己身上，他們該做的防護措施絕對不會少，沒有什麼鬆懈的問題，自身安全比什麼都來得重要，「我們比你們還害怕疫情爆發，怎麼可能允許其中一個環節出錯？」她希望大家多點支持、少點責備，「這是讓我們身在第一線繼續努力的動力！若我們放棄了，你們呢？」

▼衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，8天內已經累積9名個案。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

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這名護理師19日在「爆廢公社二館」臉書社團說，「身為醫護人員，我驕傲，身為台灣人，我驕傲，Covid-19經過了一年，我們的戰爭也持續了一年。在這個戰爭裡，部立桃園醫院的同仁身先士卒，幫我們守護了整個台灣的大門。」

護理師提到，在這一年裡，台灣的防疫有目共睹，在全球淪陷的狀況下，「我們依然可以購物，可以出門，可以上學，可以出遊，這是何嘗的幸福？要感謝的無非就是這些在前線犧牲的所有人員。」

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼部桃今持續清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

護理師表示，發生了院內感染，眾界譁然，紛紛開始出現了譴責的聲浪，「我不捨、不堪、不願、不解，大家紛紛詢問到底是哪裡發生了破口，是不是感控做得不夠好？是不是環境消毒有問題？是不是口罩防護出了紕漏？我們引以為傲的第一線怎麼就垮了呢？是不是那醫師沒戴好口罩？是不是事後沒有消毒？是不是分倉分流出了問題？是不是防護措施有差錯？」

護理師指出，看到「那醫師應該懲處」的說法，讓身在第一線的他們不敢置信，沒有人希望新冠肺炎發生在自己身上，該做的防護措施絕對不會少，沒有什麼鬆懈的問題，自身安全比什麼都來的重要，「我們比你們還害怕疫情爆發，怎麼可能允許其中一個環節出錯？」

「我們一樣害怕，一樣膽懼，但我們需要的是一個強而有力的肩膀，讓我們依靠，這肩膀，就是你們！」護理師請大家少一點譴責、多一點支持，請少一點責備、多一點安慰，「這是讓我們身在第一線繼續努力的動力！若我們放棄了，你們呢？」

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼許多網友替醫護人員打氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

該文獲得超過1.3萬名網友按讚，許多人感動留言，「感謝偉大的醫護人員，感恩有你們」、「感謝所有前線醫護人員無私的犧牲與奉獻」、「謝謝你們的付出，所有的醫護人員目前還願意守在崗位上的，真的是非常辛苦。」

衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，8天內已經累積9名個案，目前相關醫院員工隔離人數增至353人。指揮中心指揮官陳時中宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，19、20日會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。

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