林為洲稱「馬政府補助4G就請辭」　王定宇揭證據：補助150億

▲林為洲稱，如果馬英九政府補助4G，就請辭立委；而民進黨立委王定宇翻出證據，證實馬英九政府確實補助150億元，且是直接補助業者。（圖／王定宇臉書）



記者陶本和／台北報導

立法院通過前瞻預算補助5Ｇ產業，但遭國民黨團指控圖利財團，而總召林為洲也揚言，如果馬英九政府時代有補助4G產業，他就請辭立委。不過，國民黨立委吳怡玎在公開發言時證實，馬政府確實補助4G業者150億元；而公開資訊也顯示，當時不僅有經費補助電信業者，也協調公務機關開放公有建議及土地建置基地台。

林為洲19日表示，這筆155億的電信業者5Ｇ建設補助，是前瞻第三期預算中爭議最大的，認為這有圖利財團，因此堅決反對；不過，這被民進黨立委駁斥，強調馬英九時代也曾編列預算補助推動4G。

為此，林為洲公開表示，如果馬英九時期有補助，那他就請辭立委；但是，依照過去政府的公開資訊顯示，馬英九政府確實補助4G業者150億元，也協調公務機關開放公有建物及土地建置基地台；而國民黨籍的立委吳怡玎也在發言時證實，確實有補助150億元。

民進黨立委王定宇也表示，透過Google查一下，就可以發現馬英九政府編列150億補助4G產業；儘管林為洲稱「不一樣，不是直接補助得標財團」，但是經過查證，馬政府的報告和預算書，可以看到許多直接補助財團的內容。

對此，有媒體報導指出，有資深國民黨立委透露，有部會首長私下向立委報告時證實，美國在台協會（AIT）介入關說，質疑AIT是為了把華為5Ｇ搞垮，找我國部會首長開會，公然介入我國資安管理，質疑台灣民眾的個資是不是被AIT掌握。

▼林為洲稱，如果馬英九政府補助4G，就請辭立委；而民進黨立委王定宇翻出證據，證實馬英九政府確實補助150億元。（圖／王定宇臉書）

