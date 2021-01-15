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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC編列155億補助5G電信業者　國民黨立委提案全數減列

▲▼NCC記者會說明中天撤照案 主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家傳播通訊委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃15日召集黨團協商，國民黨立委質疑國家通訊傳播委員會（NCC）在前瞻計畫特別預算案中，編列155億補助業者的5G網路建設並不合理，因此提案全數減列。對此，游錫堃裁示，相關提案全數保留，送交19日院會處理。

游錫堃15日上午召集朝野黨團協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）」相關事宜，處理國民黨、台灣民眾黨、時代力量黨團及立委所提合計357件提案，立法院臨時會可望於19日院會完成前瞻計畫第3期特別預算三讀程序。

國民黨團書記長林奕華表示，NCC在前瞻計畫特別預算案中編列新台幣155億元補助業者的5G網路建設，實在不合理，因此黨團提案全數減列。

國民黨立委賴士葆表示，在台灣5G標案中，5家電信業主的總標金達1400多億元，但國家通訊傳播委員會（NCC）在前瞻計畫特別預算案中編列新台幣約155億元用以補助電信業者在機場、火車站等5G服務密集地區加速5G網路建設，而且未在當初標案中說明會有後續補助。

國民黨團總召林為洲也質疑，政府出錢補助電信業者，但基地台建設完成後卻變成業者的財產，並不合理，如果是政府補助建置的基地台，就應視為國家所有，業者使用必須支付租金。

時代力量立委王婉諭則指出，當初NCC規劃標案中的5G基地台為1萬6000多座，現在卻希望增加數量，是否當初未妥善規劃，而且政府編列預算希望加速、加量5G 建設，卻沒有細目說明。

▲▼立法院財政委員會 NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

NCC主委陳耀祥表示，5G建設涉及國家的數位競爭力、數位轉型，與提升人民數位生活品質，日本、韓國在這方面的投入都領先台灣，東協、歐盟、美國也編列相關預算。

陳耀祥指出，5G是數位基礎建設，和當初的十大建設一樣，只是現在是數位建設時代，就像蓋數位高速公路，蓋好才有將來的各種應用服務，而5G要有高度的覆蓋率、速度才會快，政府投入資源是想加速加量，預估在2年半左右能將基地台的數目從1萬6000多座增加到3萬9255座。

陳耀祥強調，廠商的法定義務就是1萬6000多座基地台，這是衡量財務與技術的考量，但數位建設慢1年差距就會很多，5G有很多軟體與數位應用服務，各部會有很多數位發展都是在進行基礎建設，而NCC負責的是網路基礎建設部分。

對此，游錫堃裁示，相關提案均予保留，送交19日院會處理，歷經將近11小時的密集協商，會議約於晚間8時結束。

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