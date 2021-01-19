韓國瑜若復出恐成綠營提款機　林為洲：國民黨沒那麼容易中招

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前高雄市長韓國瑜去年遭罷免後沈寂超過半年，近日傳出黨內中常委勸進他參選黨主席，國民黨團總召林為洲19日在立法院受訪時表示尊重，選主席是每個人的權利，現在也不需要連署，任何一個黨員都可以登記參選。

媒體詢問，會不會擔心韓國瑜再成民進黨提款機，轉移施政不力的焦點，林為洲認為，民進黨一定會操作國民黨的內部矛盾，我們已經看過很多次了，國民黨也學聰明了，沒有那麼容易中招，會有獨立的判斷。

談到韓國瑜若復出，是否有機會再創「韓流2.0」，林為洲表示，他沒有很在意所謂的「韓流」，像這次罷王成功，他也不認為是因為韓流的關係，而是王浩宇作為民意代表本身的問題比較多，加上國民黨基本支持者，以及中間選民的認同。

林為洲強調，不管是選舉還是罷免，藍綠只靠基本盤都不足以勝選，最後關鍵還是中間選民的認同，從罷王投票來看，如果只靠國民黨基本盤一定不會通過，且這次連市區的投票率都很高，跟眷村差不了多少，表示年輕人有站出來，這就是勝負關鍵，國民黨不會只靠基本盤或所謂的「韓流」去打選戰，這樣都不會贏。

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