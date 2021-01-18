林為洲請纓出征2022艱困選區　林飛帆若戰新竹「我有信心贏他」

▲林飛帆、林為洲。（合成圖／記者陶本和、屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，國民黨中央與地方的士氣有了回溫的徵兆，面對2022縣市長與縣市議員選舉，檯面上有可能參戰的人士，也開始受到關注。

談到民進黨副秘書長林飛帆被點名空降新竹市，接棒現任市長林智堅，出身新竹的國民黨團總召林為洲在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時也首度鬆口請纓，坦言願意投身2022大選，他表示，「黨內認為我去哪裡選，對黨比較好，包括去月球、艱困選區」。

林為洲初入政壇時曾在前新竹縣長林光華引薦下加入民進黨，也曾退黨加入第三社會黨。2009年，他以無黨籍之姿重返縣議會，隨後並在前縣長邱鏡淳推薦下加入國民黨，並於2014年連任縣議員。

2015年，林為洲獲國民黨徵召參選立委，他在2018年因不滿國民黨把新竹縣長初選方式由全民調改為徵召，當時曾揚言不惜脫黨參選新竹縣長，但最後宣稱為求團結所以退出新竹縣長選舉，接下來在2020年的立委選舉，林為洲也於新竹縣第一選舉區順利連任。

對於林飛帆空降接棒新竹市的說法，林為洲說，老實講，林飛帆比在地強，他可能是民進黨最強的，「不過我完全有信心贏過他」。

林為洲分析，新竹市的人是移民城市，外地人口比例大概佔80%，在地人只有20至30%，是比台北、新北還嚴重的外移地，竹北、新竹市都是這樣的結構。

「全台灣大概只有竹北跟竹市最適合空降。」林為洲指出，外地人才不管候選人在地與否，像時代力量前主席高郁婷就是外地人，第一次選舉，就拿七萬多票當選。

至於是否願意投入2022新竹市長選戰，林為洲說，因為自己的戶籍在新竹縣，到新竹市的話就有跨區問題，「我也不排斥」。林為洲強調，原則上，「黨內認為我去哪裡選，對黨比較好」，包括去月球、艱困選區，「沒人要去我就去，我都願意」。