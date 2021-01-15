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移民署長邱豐光屆齡退休　徐國勇讚「邱霸子」執法如山鐵漢柔情

▲▼內政部長徐國勇出席移民署長交接典禮。（圖／移民署提供）

▲移民署新舊署長印信交接，由徐國勇主持監交。（圖／移民署提供）

記者林銘翰／台北報導

移民署長邱豐光將在16日屆齡退休，移民署15日舉行交接典禮，署長職務由現任副署長鐘景琨陞任。內政部長徐國勇表示，邱豐光暱稱「邱霸子」，雖執法如山卻也能展現鐵漢柔情，而鐘景琨自移民署成立即歷任國境事務大隊、中區事務大隊及副署長等內、外勤業務，對於移民署各項勤業務相當熟悉，期許未來能在既有勤業務基礎上開創新局。

內政部移民署15日上午舉行「卸任、新任署長交接典禮」，並由徐國勇親臨主持監交。

▲▼內政部長徐國勇出席移民署長交接典禮。（圖／移民署提供）

▲移民署長鐘景琨宣示就任。（圖／移民署提供）

徐國勇表示，鐘景琨資歷完整，自移民署成立即歷任國境事務大隊、中區事務大隊及副署長等內、外勤業務，對於移民署各項勤業務相當熟悉，期許未來能在既有勤業務基礎上開創新局。

徐國勇也提到，屆齡退休的邱豐光暱稱「邱霸子」，雖執法如山卻也能展現鐵漢柔情，移民署台北市服務站同仁也熱情製作標語，在歡送現場感念邱豐光。

▲▼內政部長徐國勇出席移民署長交接典禮。（圖／移民署提供）

▲邱豐光屆齡退休，受到移民署臺北市服務站同仁熱情歡送。（圖／移民署提供）

內政部指出，鐘景琨為中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等。

內政部說明，鐘景琨歷任前內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務，鐘景琨自2007年入出國及移民署成立後，即從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富、法令熟稔、學養俱佳，接任署長職務，實至名歸。

鐘景琨表示，接任署長一職，擔負的責任更加重大，未來將持續落實防疫工作、強化邊境管制、加強外來人口安全管理，並提升資訊系統效能等相關機制，以最嚴謹的態度落實人流管理及確保國家安全。

鐘景琨也說，未來將致力於人才培育，提升各項服務品質，營造友善環境，適時檢視各項政策成效與執行方案，以期精益求精，開創新局。

▼移民署台北市服務站同仁製作標語感謝邱豐光。（圖／移民署提供）

▲▼內政部長徐國勇出席移民署長交接典禮。（圖／移民署提供）

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