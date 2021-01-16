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基隆港警總隊卸新任總隊長交接　新莊警分局長林武宏接任總隊長

▲基隆港警總隊卸新任總隊長交接 新莊警分局長林武宏接任總隊長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港警總隊卸新任總隊長交接，新莊警分局長林武宏（右1）接任總隊長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮，16日上午11時整在該總隊禮堂舉行，由內政部警政署督察室主任張榮興主持監交布達儀式，基隆市、港、航界重要機關貴賓受邀觀禮。原任總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長，新任總隊長由新北市政府警察局新莊分局分局長林武宏陞任。

回顧卸任廖材楨總隊長自2019年7月到任基隆港務警察總隊後，對於提升港區治安、交通及為民服務等效能不遺餘力，包括2020年2月8日寶瓶星號郵輪搭載1738名旅客及776名船員返回基隆港進行新冠肺炎檢疫作業、7月26日探索夢號郵輪於基隆港進行國內跳島旅遊行程首航維安工作。

另為維護員警、行車安全，積極推動基隆港區及台北港區實施人車分流管制措施，改善進出查驗並加速貨櫃通關運輸能量，避免因爭道行駛造成交通事故；此外，該總隊配合推展國家港埠發展政策，辦理總隊部駐地搬遷案，廖總隊長積極向上級相關單位爭取經費預算規劃建造新辦公廳舍，提供同仁良好的辦公環境。

▲全國最年輕警察局長 基隆港警總隊長廖材楨接任宜蘭縣警長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲原任基隆港警總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長。

新任總隊長林武宏是中央警察大學50期及國立台灣海洋大學海法所碩士畢業，歷任新北市政府警察局中和第二分局副分局長、公共關係室專員、主任及金山警分局、樹林警分局與新莊警分局分局長等重要職務。

職務任內督屬執行特種警衛勤務、加強重要節日安全維護、處理聚眾活動安全維護、集會遊行暨民眾抗爭事件處理業務評核、暑期保護青少年青春專案、擴大臨檢等各項專案工作，均能圓滿達成任務且屢經評列績優單位。工作認真負責，具有卓越領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

監交人警政署督察室主任張榮興於致詞時，勉勵基隆港務警察總隊新任林總隊長及全體同仁：國際疫情嚴峻，國內日前出現本土病例，境外移入亦未趨緩，防疫工作絕不可輕忽鬆懈。又日前發生劫囚案件，係對警察執法的重大挑戰。各單位主官（管）務必隨時提醒同仁提高警覺、強化教育訓練，確保執勤安全。

另外，港警總隊掌理國際商港之治安秩序維護事項，務必落實港內管制區人車查驗管制，依法查緝走私偷渡等工作，以確保國境安全、打擊不法活動。

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