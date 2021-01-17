　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

▲嘉義警局長廖宗山接保三總隊長 刑事資歷完備偵破多起重大刑案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長，刑事資歷完備偵破多起重大刑案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

內政部警政署保安警察第三總隊在16日上午10時於該總隊禮堂舉行新任總隊長交接典禮，由警政署警政委員陳耀南蒞臨主持交接儀式，新任總隊長由嘉義縣警察局局長廖宗山接任，保三警友會曁各界貴賓皆到場共襄盛舉，場面隆重盛大。

▲嘉義警局長廖宗山接保三總隊長 刑事資歷完備偵破多起重大刑案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼廖宗山刑事資歷完備，偵破多起社會重大刑案，工作表現更是備受各級長官肯定。

▲嘉義警局長廖宗山接保三總隊長 刑事資歷完備偵破多起重大刑案。（圖／記者郭世賢翻攝）

新任廖總隊長為中央警察大學48期刑事警察學系畢業，歷任台南市警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副隊長、督察、隊長、大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局局長等職務，不但內外勤職務歷練豐富，刑事資歷完備，致力於打擊犯罪，偵破多起社會重大刑案，維護社會治安，工作表現更是備受各級長官肯定。

警政委員陳耀南表示，感謝卸任的李漢卿總隊長對國境警察工作的投入及貢獻，在任內多次破獲重大毒品走私案件，避免國人受毒品戕害，績效卓著，並期許新任廖總隊長能大展刑事長才，帶領保三總隊全體同仁共同努力，以專業正直的警察作為，高效率偵防非法從事進出口犯罪案件，防止危害國家安全物品入境、防範國內一切不法物品出境，維持良好經濟秩序，保護國境安全。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

年節將至血庫告急　上百海巡弟兄寒冬挽袖捐血

嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

鄭文燦分享桃園走向世界國際交流經驗　期台美關係朝全面化交流邁進

基隆港警總隊卸新任總隊長交接　新莊警分局長林武宏接任總隊長

2020年新北人口增加破萬　出生及遷入人數維持正成長

黃宗仁接任新北警察局長　侯友宜大讚：「阿仁哥」同屆全班第1

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

年節將至血庫告急　上百海巡弟兄寒冬挽袖捐血

嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

鄭文燦分享桃園走向世界國際交流經驗　期台美關係朝全面化交流邁進

基隆港警總隊卸新任總隊長交接　新莊警分局長林武宏接任總隊長

2020年新北人口增加破萬　出生及遷入人數維持正成長

黃宗仁接任新北警察局長　侯友宜大讚：「阿仁哥」同屆全班第1

渣打銀行傳下月裁員「鎖定資淺員工」　台灣新總座本月剛上任

NCC前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對「退傭」給電信商

「滿臉血」躺路邊喘息...牠下秒抬頭問號　網細看笑噴：還我眼淚

黑貓乖躺椅「搖搖入睡」比嬰兒好哄！　網融化：好大隻的寶寶

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

地方熱門新聞

罷王發起人唐平榮：看見公義精神

2021台東第一「鮪」　11.7萬元賣出

新竹動物園迎接新夥伴

基隆港警總隊卸、新任總隊長交接

鬧情緒！24歲女跳王者之弓橋　守望哨：淹到頭了

黃宗仁接任新北警察局長

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

嘉縣消防節結合動漫鬼滅之刃

「扁媽」去世黃偉哲同感悲傷與不捨

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

全台最矮！嘉義布袋景山高11米

通緝犯藏匿綠島工作　富岡搭船出港遭查獲

更多熱門

相關新聞

基隆港警總隊卸、新任總隊長交接

基隆港警總隊卸、新任總隊長交接

基隆港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮，16日上午11時整在該總隊禮堂舉行，由內政部警政署督察室主任張榮興主持監交布達儀式，基隆市、港、航界重要機關貴賓受邀觀禮。原任總隊長廖材楨調任宜蘭縣政府警察局局長，新任總隊長由新北市政府警察局新莊分局分局長林武宏陞任。

嘉義縣警察局長交接典禮

嘉義縣警察局長交接典禮

徐國勇讚邱豐光：執法如山卻展現鐵漢柔情

徐國勇讚邱豐光：執法如山卻展現鐵漢柔情

全國都市地價總指數上升1.04％　東區門戶帶動南港、捷運衝三峽樹林

全國都市地價總指數上升1.04％　東區門戶帶動南港、捷運衝三峽樹林

陳檡文接警大校長　助推動各項警察教育政策

陳檡文接警大校長　助推動各項警察教育政策

關鍵字：

內政部警政保三廖宗山

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面