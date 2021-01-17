嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

▲嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長，刑事資歷完備偵破多起重大刑案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

內政部警政署保安警察第三總隊在16日上午10時於該總隊禮堂舉行新任總隊長交接典禮，由警政署警政委員陳耀南蒞臨主持交接儀式，新任總隊長由嘉義縣警察局局長廖宗山接任，保三警友會曁各界貴賓皆到場共襄盛舉，場面隆重盛大。

▲▼廖宗山刑事資歷完備，偵破多起社會重大刑案，工作表現更是備受各級長官肯定。

新任廖總隊長為中央警察大學48期刑事警察學系畢業，歷任台南市警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副隊長、督察、隊長、大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局局長等職務，不但內外勤職務歷練豐富，刑事資歷完備，致力於打擊犯罪，偵破多起社會重大刑案，維護社會治安，工作表現更是備受各級長官肯定。

警政委員陳耀南表示，感謝卸任的李漢卿總隊長對國境警察工作的投入及貢獻，在任內多次破獲重大毒品走私案件，避免國人受毒品戕害，績效卓著，並期許新任廖總隊長能大展刑事長才，帶領保三總隊全體同仁共同努力，以專業正直的警察作為，高效率偵防非法從事進出口犯罪案件，防止危害國家安全物品入境、防範國內一切不法物品出境，維持良好經濟秩序，保護國境安全。

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