獨／養家計畫全打亂！5寶爸母親假釋審核沒通過　27日團圓落空

▲五寶爸日前於記者會表示，盼母親出獄後可讓家庭情況改善。（圖／記者鄧木卿攝）

突發中心／台北報導

台中五寶爸27歲江姓男子，去年平安夜因大女兒發燒沒錢看醫生，上網求售嬰兒車籌措醫藥費，引起社會關注。江男日前於記者會表示，江母去年因故入獄，於本月27日將有機會假釋出獄，江妻受訪時說，屆時她會繼續在家中帶小孩，老公與婆婆一起做防水工程養家。惟經矯正署證實，江母目前尚未通過審核，無法於27日出獄，假釋日期無法確定，江家的養家計畫恐被打亂。

江男去年12月24日於網路PO文求售嬰兒車，引起關注，其經歷背景、工作狀況都被起底，評價褒貶不一，不過仍有許多善款湧入。五寶爸失業的狀況曝光後，有許多行業的老闆伸出援手，讓他能有份工作養家餬口，但其中一間洗車廠的工作，江男只做了5天就因考量身體因素離職，為此，他日前召開記者會公開說明。

江男於記者會表示，因身兼2份工作，身體不堪負荷，所以才選擇辭職，後續會專注在防水工程的工作上。他也提到，其母遭男友牽連涉毒品案，於去年4月入獄，而近期有接獲母親從獄中寄來的信，稱有機會於27日獲得假釋出獄，盼司法機關能考量他家的特殊情況，讓母親順利假釋，使一家人在過年前團圓，也讓家庭情況改善。

《ETtoday新聞雲》訪問江妻，她說江母若順利假釋會和她們一起住，由於江男從13歲起就跟著母親一起做防水工程，母子倆已有相當經驗和默契，因此3人初步已決定，母子倆一起去做防水工程，她則留在家裡照顧小孩。

不過，有矯正署官員私下透露，因此案受到高度關切，擔心外界誤解，進行了解後發現，江母目前並未通過假釋審核，確定無法於27日出獄，究竟何時才能出獄？還須等審核通過才會知道。

▲江妻表示，與老公、婆婆有初步協議，母子倆一起去做防水工程，她則留在家裡照顧小孩。（圖／記者白珈陽攝）

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