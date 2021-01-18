5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

記者趙蔡州／綜合報導

「台中五寶爸」27歲江姓男子去年平安夜為籌錢讓女兒看病，上網發文求救引發社會各界關注並提供支援，他今年1月11日原本剛到洗車場工作，準備日夜兼兩份工作養家，不過考量到體力完全無法負荷，16日就向洗車場老闆提辭呈。洗車場老闆表示，能理解也體諒江男的難處，只希望對方能對孩子負責。

針對五寶爸上班5天就打算辭職，洗車場老闆表示，儘管江男當時自信撐得住，但做這一行若身兼二職，通常情況下都做不久，一般不會超過一個禮拜，其實一切都在預料之中，他覺得就算是其他正常人，也很難負擔這樣的工作量，能理解也體諒江男的難處，只希望對方未來能對孩子負責，「敢生就要敢養。」

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▲洗車場老闆表示，其實一切都在預料之中。（圖／記者游瓊華翻攝）

江男因為6歲女兒發燒沒錢看病，只好上網發文賣嬰兒車籌錢，消息引發社會關注並提供大量支援，他為了證明自力更生的決心，決定白天做防水工程、晚上到洗車美容店上班，只是日夜做兩份工作，也導致他的體力難以負荷，只好辭去洗車工作，專心做防水工程。

他解釋，白天防水工程必須站在2、30層樓高的大樓工作，非常耗費體力且必須精神專注，所以每天回到家後都非常疲憊，幾乎都是抱抱孩子就睡了。他曾經向行善團提及願意結紮，行善團也表示出筆錢幫忙，至於什麼時候才要動手術，他坦言工作穩定就會馬上去結紮。

▲張茗富（圖左）表示，希望外界留點生活空間給江家，讓江家能像一般家庭正常生活。（圖／記者鄧木卿攝）

台中行善團團長張茗富也表示，當初會介入幫忙江家，主要是心疼小孩、不是要幫大人，如今江男已經有了穩定工作，社會局也已經列管高風險家庭，社會上還有很多比江家更需要被關懷的人，希望外界留點生活空間給江家，少點打擾讓江家能像一般家庭正常生活。

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