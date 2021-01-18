　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

記者趙蔡州／綜合報導

「台中五寶爸」27歲江姓男子去年平安夜為籌錢讓女兒看病，上網發文求救引發社會各界關注並提供支援，他今年1月11日原本剛到洗車場工作，準備日夜兼兩份工作養家，不過考量到體力完全無法負荷，16日就向洗車場老闆提辭呈。洗車場老闆表示，能理解也體諒江男的難處，只希望對方能對孩子負責。

針對五寶爸上班5天就打算辭職，洗車場老闆表示，儘管江男當時自信撐得住，但做這一行若身兼二職，通常情況下都做不久，一般不會超過一個禮拜，其實一切都在預料之中，他覺得就算是其他正常人，也很難負擔這樣的工作量，能理解也體諒江男的難處，只希望對方未來能對孩子負責，「敢生就要敢養。」

▲霸氣洗車店。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洗車場老闆表示，其實一切都在預料之中。（圖／記者游瓊華翻攝）

江男因為6歲女兒發燒沒錢看病，只好上網發文賣嬰兒車籌錢，消息引發社會關注並提供大量支援，他為了證明自力更生的決心，決定白天做防水工程、晚上到洗車美容店上班，只是日夜做兩份工作，也導致他的體力難以負荷，只好辭去洗車工作，專心做防水工程。

他解釋，白天防水工程必須站在2、30層樓高的大樓工作，非常耗費體力且必須精神專注，所以每天回到家後都非常疲憊，幾乎都是抱抱孩子就睡了。他曾經向行善團提及願意結紮，行善團也表示出筆錢幫忙，至於什麼時候才要動手術，他坦言工作穩定就會馬上去結紮。

▲▼台中5寶爸（右）向外界鞠躬道謝，行善團長張茗富坦言，當初介入是心疼小孩，不是大人。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張茗富（圖左）表示，希望外界留點生活空間給江家，讓江家能像一般家庭正常生活。（圖／記者鄧木卿攝）

台中行善團團長張茗富也表示，當初會介入幫忙江家，主要是心疼小孩、不是要幫大人，如今江男已經有了穩定工作，社會局也已經列管高風險家庭，社會上還有很多比江家更需要被關懷的人，希望外界留點生活空間給江家，少點打擾讓江家能像一般家庭正常生活。

►CP值最高！innisfree綠茶籽精華＋調理液下殺888元

ET快訊
夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全球僅台灣這麼安全」　牙醫曝美國疫情煉獄：只能放著等死

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

案852去診所「陰轉陽」！指揮中心不公布足跡　民眾憂成社區破口

孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？

體重上升小腹凸！女孩嚇壞秒衝婦產科　結局笑翻網「有抖M體質」

桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

南投「泡麵土地公」免費被糟蹋！廚餘塞滿過濾網　網嘆：好浪費

罩杯暴漲嚇壞！女子「B→D」求診婦產科　遭醫師一句話羞辱崩潰了

台南火化場摔棺露屍！目擊者爆「手去卡門」…廖大乙：心願未了

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

「全球僅台灣這麼安全」　牙醫曝美國疫情煉獄：只能放著等死

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

案852去診所「陰轉陽」！指揮中心不公布足跡　民眾憂成社區破口

孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？

體重上升小腹凸！女孩嚇壞秒衝婦產科　結局笑翻網「有抖M體質」

桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

南投「泡麵土地公」免費被糟蹋！廚餘塞滿過濾網　網嘆：好浪費

罩杯暴漲嚇壞！女子「B→D」求診婦產科　遭醫師一句話羞辱崩潰了

台南火化場摔棺露屍！目擊者爆「手去卡門」…廖大乙：心願未了

溫碧霞豪宅客廳騎馬…再曝「豪華空中海景花園」　根本海島度假村

移工睡夢中遭剖肚「大腸掉出40公分」　行凶友人抓到了！

沒乖乖吃飯！高雄4歲童遭生母「藤條暴打」亡　法醫看屍嘆：都是傷

俄逮捕反對派領袖納瓦爾尼　拜登內閣準國安顧問喊話立即釋放

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

下周「潮濕雨神」報到　雨區出爐

台南火化場摔棺露屍！廖大乙：心願未了

案852曾去診所！指揮中心不公布足跡　民眾怕爆

B罩杯暴漲到D！女子求診遭醫師羞辱

裸女墜地天井亡…台北「猛鬼國宅」最快2024重建

女小腹微凸衝婦產科　結局神展開

熱血機師助清寒工讀生！14年後相遇爆鼻酸

更多熱門

相關新聞

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車的消息後，歷經工作、搬家紛擾，新聞延燒近月，17日下午在台中行善團團長張茗富陪同下出面說明，江說，收到近4萬元善款，全支付房租，沒有亂花，張坦言，當初介入關心是心疼小孩，不是大人，希望外界不要再關注江家。

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

獨／辭洗車工作專心做防水　5寶爸曝2原因

獨／辭洗車工作專心做防水　5寶爸曝2原因

桃園龍潭淩晨洗車場大火　延燒隔壁倉庫

桃園龍潭淩晨洗車場大火　延燒隔壁倉庫

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

關鍵字：

五寶爸洗車場洗車店洗車弱勢

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面