獨／5寶爸36張罰單曝！「神風騎士」囂張7闖紅燈　無照駕駛18次

▲台中5寶爸無駕照9年趴趴走，被開36張罰單、25萬多元。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子自曝9年來一直無照騎機車，積欠不少罰款，經查，江男有36張罰單、罰款25萬5700元，其中15件已移送行政法院執行署；台中市交通事件裁決處表示，其中18件無照騎車、7件闖紅燈，是罰駕駛人，盡管車主是江的母親，罰單效力不受影響。

江男日前在台中行善團團長張茗富陪同下，出面向洗車美容店老闆及關心他的社會各界鞠躬道謝，事後，他自曝積欠防水工程老闆3、4萬元，所以回去工作還債，還說欠下27萬多元罰單。

經查，江男9年來被開罰36件，18件無照騎車、7件闖紅燈、5件不依燈號行駛（如未兩段式左轉、紅燈右轉等）、6件是未參加道安講習，全額是25萬5700元，交通裁決處已移送其中15件、金額10萬5900元給行政法院執行署，剩下的21件會依文書處理流程陸續移送。

交通裁決處表示，無照駕駛和闖紅燈是罰駕駛人，盡管機車車主是登記在江男母親名下，效力並不影響，至於江家表示未收到執行文書之類的信件，裁決處認為，公示送達有一定程序，郵差如果多次沒有碰上當事人，也會留下通知書，請當事人到郵局認領。

裁決處表示，考量江男處境特殊，願意以專案處理，如果江男主動連繫，會有專人專門協助分期付款，呼籲江男盡速分期繳交，才能考照，以免繼續被開單。

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