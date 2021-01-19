獨／台中5寶媽不賣檳榔了！未來計畫曝　婆婆假釋和老公做防水

▲台中5寶爸妻子專訪吐出心聲，婆婆假釋會和老公一起做防水工程。（圖／台中行善團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，自從去年平安夜在網路po文求售嬰兒推車的消息後，歷經工作、搬家紛擾近月，江男的妻子楊小姐19日首度受訪表示，雖然很不捨這陣子她老公受到外界很大的誤解，但還滿意目前生活現況，至於日後的工作動向，她會在家照顧小孩，婆婆和老公一起去做防水工程。

楊女今天首度受訪，針對外界對她老公的誤解做出澄清，她說，網路上po的她老公所騎機車，早在去年9月就被酒駕汽車撞毀，車子報廢，右腳還被撞斷，膝蓋已沒有反應，現在所騎的機車是善心人士送的。

至於辭去洗車美容工作，是夫妻倆討論後的結果，因為做防水工程有時要爬2、30層樓高的鷹架，萬一掉下來，誰來照顧母女6人，並非懶散不肯工作。

楊還說，前陣子收到婆婆從獄中寄來的信，指出婆婆有可能在27日當天獲准假釋，若有，會打回家告知；不過，她無奈的說，如果婆婆能順利假釋，老公也沒有車去接，只能請婆婆自己坐計程車或公車回家。

對於老公曾說婆婆假釋出獄回家會請婆婆幫帶小孩，她則賣檳榔貼補家用，楊女則開心的說，婆婆如果假釋會和她們一起住，家裡有3間房間，空間還夠住，全家就能幸福住在一起。老公13歲時就跟著婆婆一起做防水工程，母子倆已有相當經驗和默契，因此3人初步已決定，母子倆一起去做防水工程，她留在家裡照顧小孩。

被問到目前生活有何困難時，楊說，還滿意現狀，大女兒、二女兒和三女兒都能自己吃飯，家裡的飯菜都是先給小孩吃完，剩下的才給大人吃，每月除了育兒等1萬多元的相關津貼之外，再加上日領的900元防水工程薪水，日子還過得去，如果婆婆再幫忙工作，家計應該會有很大改善，她會和老公努力把小孩扶養長大。

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