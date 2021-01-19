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親子

五寶爸盲點／不敢選擇不願拒絕　這家最終難逃失序

（圖／取自免費圖庫Pexels）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

身為一個沒有家人支援、常常感受到四面楚歌的單身媽媽，我看五寶爸，他最重要的問題，就是不敢「選擇」與「拒絕」。

台中五寶爸上工4天後，表示一人身兼多職，身體實在耐不住，所以要向洗車場老闆提離職，網友群情激憤、紛紛喊打！說他「有體力生小孩，沒體力做2份工作？」酸他沒錢「還生5個？」甚至批判他：「當爸爸就是要撐起來，做到累死，也是應該的！」

我不是幫五寶爸說話，但拿性行為跟上班來比較，這根本是兩回事，已經生出來的5個小孩，難道是逼問五寶爸：「你明知沒錢，為什麼還生5個？」就能塞回去的嗎？重要的是，如何解決眼前問題，而不是為了好奇或憤怒，去戳、去追究這些沒有意義的答案吧？！（當然，他必須得去結紮了。）

不知道從什麼時候開始，社會對於弱勢族群，永遠標上一個「只能用體力工作」的標籤，我不認識五寶爸，不能推測他的學經歷及健康情形，就，拿我自己來說好了。

我求職不易，有很大的原因出在小孩常有臨時狀況，外加氣喘、心跳過慢等慢性病，身體扛不住，若加上逃脫控制狂父親數年的家暴原罪問題，就算我過去履歷多漂亮，滿滿的知名企業與合作對象，也總被人質疑「為什麼這幾年沒有固定上班？」

老實說，在學業上花了那麼多努力，擁有厲害的學歷跟資歷後，卻過得那麼辛苦，「難道不會委屈嗎？」當然會！而且很委屈（苦笑）可是，有孩子要養，就不能沈溺在遇不到伯樂的憋屈中啊！

勞力不行，轉個彎，用腦試試看呀！不管是透過媒體還是網路社群，五寶爸可以尋找廠商，想辦法弄東西來賣、來擺攤，徵求善心人士，借台機車來替人跑腿、搞外送，這都是可以兼顧生計與照顧妻小的工作方式！只要願意好好向外界求援，講明白自己的困境與需求項目，總有碰到幸運之神的可能！

最可怕的是，自己腦中沒想法，人家介紹不適合的工作，縱使自己知道扛不住，也因為怕得罪而不敢拒絕，草草上工幾天辭職，反落人口實。

我也被不明所以的網友嗆過：「為什麼不做打掃？為什麼不做工地？」先說，我很敬佩這些能長期挑戰人體負荷的媽媽，但我就是一介文弱書生，體力完全不行，還很固執、容易強撐，思考過後，與其暴斃在工作現場，我留著一條小命，總能試著多方發展。

無論是擔憂體能，還是能力不足，外人不可能知道自己為難的點，如果不敢選擇、不勇於拒絕，那可不只是浪費雙方時間，事主被牽著走的人生，只能繼續軟爛，被時局淹沒。

這讓我想起一位讀者，她持續發信來告訴我，自己是家暴家庭的小孩，現在未婚生子後，迫於現實、工作收入不夠，只能把孩子帶回她自己的原生家庭照顧，她苦惱著：「爸爸一樣打孫女，完全不留情。」

我說：「這樣怎麼可以，妳薪水多少？先搬出去，再慢慢想辦法啊！」她：「才3萬多！實在沒辦法養一個小孩。」我：「固定3萬多，根本比我還多，哪來的沒辦法？！帶小孩租個分租套房，白天小孩交給保母，自己上班再兼個能顧到小孩的差，就算不兼差，3萬多，日子省一點就過去了。」

每當她說：「知道了！會帶孩子離開這樣的危險環境」過個一季，她又私訊來重複抱怨一樣的事情...循環數次後，我因為太置入同理心，驚覺自己承受不住她的負面情緒，也發現她來找我，並不是想解決問題，而是在午夜夢迴時，找個免費心靈垃圾桶而已，助人的心被浪費，於是不再回信。

自己不敢選擇，不敢拒絕，總想仰仗別人來救贖，絕對只剩下惡性循環而已！或許，因為台灣人的美德是溫柔、忍讓吧，所以寧願自己憋屈，也不願得罪別人，但在現實面前，哪有空間給自己扮溫良恭儉讓呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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