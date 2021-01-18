台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

▲台中5寶爸辭掉洗車廠的工作，存款800元，4名家人都沒有幫忙。（圖／記者鄧木卿攝）



記者柯振中、鄧木卿／綜合報導

台中市27歲的江姓男子育有5名子女，去年因為大女兒發燒，沒錢看醫生，上網求售嬰兒推車，引起網路關注，也收到許多善款。事後他出面說明，如今存款只有800元，家中還有4名成員，但各自有難處，因此都沒有出手幫忙。

這名五寶爸去年平安夜PO文求售嬰兒車，引起許多網路關注，經歷背景、工作狀況也被起底，各界許多善款湧入。五寶爸失業的狀況曝光後，有許多行業的老闆伸出援手，讓他能有份工作養家餬口。

不過，五寶爸前往一家洗車廠上工，做了5天就離職，再度引起外界熱議。他本人則說明，因為身兼2份工作，身體不堪負荷，所以才選擇辭職，後續會專注在防水工程的工作上。

▼台中5寶爸辭掉洗車廠的工作，引起許多熱議。（圖／記者鄧木卿攝）



五寶爸收到善款後，也出面回應，善款全用在房租支出上，沒有亂買手機、衣服等物品，零錢存了下來，存款已有800多元。

至於面臨困難後，為何家人沒有伸出援手？五寶爸則說，家中原先還有4人，但父親去年過世，母親還在獄中服刑、大哥失業、二哥也獨自拉拔小孩，各自有各自的難處，所以才沒有出手救援。

不過，五寶爸提到，母親即將假釋，出獄後會幫忙帶小孩，他與老婆也就能專心外出工作，全家人住在一起，好好過生活。

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