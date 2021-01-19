年薪60萬！碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆　網曝一優勢勝理工男

▲5寶爸可以娶到老婆，還生5個孩子，年薪60萬的理工碩士卻交不到女朋友，讓他相當困惑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

台中市一名27歲的「5寶爸」江姓男子，經濟情況困頓卻在6年生5小孩，在網路PO文求助之後，有善心人士介紹洗車場工作，卻又在5天後，表示想專注防水工程工作所以辭職，因而引發各種爭議與評論。對此有一名理工碩士網友在PTT八卦板PO文表示，為什麼連5寶爸都娶得到老婆，引發網友的熱議。

原PO發文表示， 5寶爸18歲無照駕駛到現在，欠罰單26萬，沒有穩定工作，卻還有個老婆願意幫他生5個小孩，他自己是國立大學理工碩士畢業，年薪60萬，現在卻交不到女友，為什麼5寶爸這樣還可以娶得到老婆？他卻連女友都交不到？「我看到這新聞真的完全無法理解為什麼會這樣」。

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▲網友認為5寶爸（右）還是有他的優勢，所以才能娶到老婆還生孩子。（圖／記者鄧木卿攝）



大部分的網友都認為5寶爸還是有他的優勢，「你臉皮沒他厚啊」、「可能真的是臉皮問題，不夠厚」、「8+9光肯開口亂槍打鳥就贏了」、「1.堅持 2.不要臉 3.堅持不要臉。你做的到嗎」、「因為人家敢追，你不敢，不是每個都那麼難追，只要你不挑，多嘗試，總會找到破口」、「你把到妹的機率一定比五寶爸跟那些8+9還高，但是為什麼沒有女朋友呢 因為你分母不夠大，人家10%，追了10個就有一個，你50%，請問你追過多少女孩」。

▲有網友認為，理工男只想追正妹，標準降低也娶得到老婆。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



另外還有其他網友表示，「好娶的你不會要啊，這麼簡單的問題」、「因為你不會想娶他老婆那種，跟你同等級的女性又只想找比你更好一點的」、「你自己的眼光高啊，講真的醜的龍的你會要嗎？」、「要嘛你這個人太無趣，要嘛你只想追正妹」、「標準放低一點馬上就能結了，你只是心中那把尺在作怪罷了」。

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