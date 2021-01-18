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文在寅失言燦笑挨轟冷血！鼓勵養父母「換孩子」：南韓防疫做太好

▲▼文在寅18日在青瓦台春秋館召開2021新年記者會談。（圖／路透社）

▲文在寅18日在青瓦台春秋館召開2021新年記者會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅今（18）日上午10時在青瓦台春秋館2樓舉行2021新年記者會談，為此特地周末排開所有行程，專心事前準備會談內容，應對記者提問，然而此次會議上依舊鬧出失言風波，包括自豪「K-防疫」（韓式防疫）做得太好，以及在回答女嬰受虐議題時，竟表示養父母可視後續情況「更換合不來的孩童」。

根據韓媒《朝鮮日報》，原本記者會上應分別針對防疫與社會、特赦、不動產等領域依序開放記者提問，當在場記者針對領養兒童受虐問題、月城核電廠等議題提問時，主持人隨即提醒文在寅，「總統先生，原本現在這個時段開放提問防疫，在接受防疫議題提問後，我們就可以進入下一個階段。」

▲▼文在寅露出燦笑，「是不是防疫做得太好了」（圖／達志影像）

▲文在寅露出燦笑，「是不是防疫做得太好了」（圖／達志影像）
此時文在寅露出一抹燦笑，「那麼現在請針對防疫領域發問的記者們舉牌......是不是因為我們防疫做得太好，所以才沒有什麼問題嗎？」

接著，《亞細亞經濟》的記者才舉牌針對首爾東部看守所大規模群聚感染提問，而這時文在寅開始皺緊眉頭回答，「法務部長秋美愛先前已針對此事向全民道歉，我認為政府應制定對策，來防堵矯正機關可能出現的大規模染疫案例。」

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▲▼南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

而最近16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）遭養母多次虐待致死，引發娛樂圈、政壇等南韓社會各界高度關注。對此文在寅表示，「外界指責政府毫無對策防止兒童受虐問題，對此我們虛心接受教導。」

文在寅補充道，「我們考量到養父母也是有『變心』的可能，因此在固定的時間內，養父母可以再次取消領養，或是當領養意志強烈，但孩子卻與自己合不來時，可考慮更換別的領養兒童......透過這些方法來讓領養兒童的方式更加活絡，同時制定對策保護兒童。」

▼文在寅表示，當養父母與領養兒童合不來時，可以提出更換要求。

此言一出，文在寅立刻遭民眾質疑，根本就是把被領養的嬰兒、兒童當作物品或娃娃看待，「這是退貨的概念嗎」、「現在就連領養貓狗都不能這麼隨便」、「你真的是人權律師嗎？」、「對孩子來說根本是2度傷害。」

►Live／南韓總統文在寅「2021新年記者會」
►朴槿惠「提早出獄」希望破滅！文在寅臉色凝重：提特赦恐不太恰當

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