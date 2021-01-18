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北韓「拼經濟」玩真的！金正恩道歉後內閣大換血　實務官僚上陣

▲▼北韓在最高人民會議針對內閣進行大幅度改組，圖為內閣總理金德訓。（圖／達志影像）

▲北韓在最高人民會議針對內閣進行大幅度改組，圖為內閣總理金德訓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在勞動黨第8次全代會閉幕後，昨（17）日在首都平壤萬壽台議事堂召開第14屆最高人民會議第4次會議，其規模與與功能相當於國會，會議中針對內閣人事成員大力進行改組，許多籌劃、引領經濟政策的部門長官備替換，取而代之的是有實務經驗的技術官僚，以此宣示北韓欲突破現有困境自力更生、拼經濟的決心。

根據北韓官媒《朝中社》今（18）日報導，從內閣人事改組名單來看，許多原本擔任副相（副部長）、次長、局長的技術官僚，此次被任命為相（部長），其中在內閣8名副總理之中，就有高達6人是新上任的技術官僚。特別是被提拔為副總理的全賢澈（전현철，音譯）數日前在勞動黨全代會時被任命為新設立的經濟政策室長，可謂在經濟政策的層面上黨政一把抓。

內閣總理金德訓在報告中表示，「戰略生產目標無法達成，在人民經濟等所有領域上，當初在5個年國家經濟計畫上所提出的主要指標，幾乎都沒有達成。」

各個部門提出活絡經濟的計劃。同時，金德訓表示，將金剛山地區等觀光建設依照年份制定建設計畫，讓外界見證國家逐漸變化的模樣。

然而報導並未提及國務委員戶改組事宜。此次最高人民會議由最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李秉哲、內閣總理金德訓出席主持，最高領導人金正恩並沒有出席。

據悉，先前金正恩在勞動黨第8次全代會上，坦承經濟現況遠遠落後於2016年第7次全代會時所制定目標。

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