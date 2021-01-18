朴槿惠「提早出獄」希望破滅！文在寅臉色凝重：提特赦恐不太恰當

▲南韓總統文在寅18日在青瓦台舉行2021新年記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（18）日上午10時在青瓦台春秋館2樓舉行2021新年記者會談，接受現場與線上國內外共120名記者提問。針對是否以總統權力特赦兩位因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，他表示，「現在還不是談及特赦的時候。」

基於特赦議題為本次新年記者會談主要話題焦點，文在寅在會談開始後首先表明自己對此事的立場，「我曾煩惱許久，現在我要來坦承自己的想法。兩位前總統入獄對於國家來說雖是非常不幸的事件，有聽聞兩位年事已高、健康狀況不佳，我非常擔心；但審判才剛結束不久，閨蜜涉政案、權力結構上的貪腐是事實，此造成國家莫大損害，國民所承擔的傷痛不可忽視。」

▲文在寅表達關於特赦的想法。（圖／達志影像）

文在寅解釋，「法院鑒於事態的嚴重性給予嚴懲，宣判才剛結束不久就提及赦免，雖說特赦是總統能行使的權力，但我認為包括總統的所有政治人物，並無權力下這種決斷。」

文在寅認為，「（指李明博、朴槿惠）若不承認過去所犯的錯誤、不接受法庭宣判結果，在這種情況下要求赦免，相信國民在常識上是難以原諒的，我也是難以認同。不過仍有相當數量的國民是支持前總統的，對於現在的狀況也深表痛心疾首，透過安撫國民傷痛來達到全國團結，這種建議具有傾聽價值，因此未來若到了適當時機，我將會深思。」

▲文在寅認為，現在提及赦免李明博與朴槿惠恐怕不恰當。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

文在寅解釋總統同意特赦的條件，「國民須先達成共識，若全國沒有共識，則赦免勢必無法成為團結國人的解方，反而造成社會輿論分裂、破壞團結。」

據悉，李明博曾涉侵占汽車零件製造商DAS約349億韓元資金、要求三星電子替DAS代付在美訴訟費119億韓元，共收賄163億韓元，以及向國家情報院收取7億韓元回扣，遭重判17年徒刑定讞；而朴槿惠涉及閨蜜門等案，被判處20年定讞。

▼文在寅2021年新年記者會直播（南韓青瓦台）

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