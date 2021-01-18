陸贈柬埔寨100萬劑新冠疫苗　總理洪森自曝要當接種第一人

▲柬埔寨總理洪森。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）昨（17）日在臉書上透露，大陸將向柬埔寨提供100萬劑新冠疫苗，「為了提振對疫苗的信心，促進抗疫，我要成為柬埔寨首位疫苗接種者。」綜合陸媒報導，柬埔寨1600萬人中，將有60%至80%的民眾需要接種疫苗，醫務人員、教師、軍人、警察、清潔工和計程車司機將首先免費接種疫苗。

▲大陸向柬埔寨提供100萬劑新冠疫苗。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，洪森15日表示，「由於（疫情）情況緊急，我們不能再等了，為了保衛國家和人民不感染新冠病毒，我們現在就開始接種疫苗是絕對必要的。」洪森還補充說，與現有疫苗不同，大陸疫苗易於運輸和儲存，也是柬埔寨接受該疫苗的原因之一。

據悉，柬埔寨對於大量採購疫苗，仍須突破不少障礙，尤其是疫苗的儲存對溫度和藥箱有嚴苛的要求。對此，柬埔寨政府準備建設一座冷藏庫，用於儲存疫苗，庫溫可達零下80度。此外，洪森也表示，除了大陸提供的100萬劑疫苗，政府將繼續通過購買或捐贈方式，獲取更多疫苗。

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）也在13日透過電視直播，接種來自大陸的科興克爾來福疫苗第一劑。除佐科威外，高階軍事將領、警察與衛生官員也都接種該疫苗，以鼓勵民眾在可取得疫苗時接受注射，消除疑慮。