再爆案856身分？ 周玉蔻說溜嘴：新增染疫醫是新冠主治醫

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞，下同）

記者張乃文／綜合報導

北部醫院院內感染再增加2名醫護人員，分別為1位醫師、1位護理師。對此，台大醫師兼疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎於18日接受廣播節目專訪。除了談及院內傳染狀況，也提醒第一線醫護人員要提高警覺。不過，在節目進入廣告時，主持人周玉蔻卻說溜嘴提到，案856是新冠肺炎的主治醫師。但指揮中心先前並未提及此事，因此詳細情況仍有待查證。

指揮中心17日公布國內再新增1名本土個案為1名醫師（案856），是先前確診的案838醫師接觸者，2位確診醫師曾一起移除病人咽喉異物，正式引發院內群聚。指揮中心目前已緊急要求有任何可能的接觸者停止上班，未來也會對密切接觸者定義再檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主持人周玉蔻在廣告時間閒聊時，突然提及主治醫師也是新冠肺炎的主治醫師。

對此，李秉穎接受《周玉蔻嗆新聞》專訪談整起院內感染狀況。只是，節目進入廣告時，主持人周玉蔻卻突然提到，「這主治醫師也是那個耶，新冠肺炎的主治醫師」。但李秉穎僅表示，該專責醫院也需要照顧病人，本來就會事先規劃，並未多做回應。

針對院內感染，李秉穎則於節目中提到，很難追究是飛沫感染或接觸感染，醫護也有拿下口罩吃飯的時候，最重要的第一線人員仍要提高警覺，看完任何病例一定要洗手，不要摸口鼻，「你可能打個噴嚏或接觸後，病毒幾小時都還有傳染力，而過敏性鼻炎患者，無意中摸眼睛、摸口鼻，短暫10分鐘的接觸，都有可能會有風險。」。

李秉穎呼籲，最前線的醫療人員要提高警覺，不只是新冠肺炎看診，就連一般病毒也要謹守「勤洗手、戴口罩、禁摸口鼻。」至於院內感染若持續增加，他認為，就採取停止醫療作業的方式，但整間醫院封院關閉，還有很多患者需要安排處置，所以指揮中心目前停止作業的只有單一區域的病房。

【你可能也想看】

►2醫均戴口罩仍染疫 李秉穎解析「接觸十分鐘」傳染關鍵

►醫院過度負擔新冠肺炎責任！李秉穎駁斥「指揮中心失能說」

►見醫護染疫「高喊封院」！醫4理由堅決反對：SARS留下爛帳反更慘

►染疫醫案856案838「不同休息室」 陳時中坦言：要檢討院內感染SOP

►陳時中認了護理師警覺性不夠染疫 接觸確診者「全停止上班」

►未落實二採隔離！北部醫院2大破口釀群聚 指揮中心只能追病毒跑