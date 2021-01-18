　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂收境外移入個案　第一線醫護「快被操倒」：真的非放進來不可？

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃君瀚／綜合報導

桃園某醫院醫護院內感染，已累計4名確診案例，分別為2名護理師及2名醫師，有第一線醫護人員站出來發文，指每日境外移入個案源源不絕，醫院被迫不斷延長戰線，醫護人員冒著感染的危險救治，嚴重耗損資源和人力，他忍不住問指揮中心，「真的都是非放進來不可嗎？」

實際進過專責隔離病房、領過防疫津貼的第一線醫護人員在PTT發文，認為出現院內感染SOP要檢討，當然也一直有在檢討，因為對付病毒不像寫小學考卷有標準答案，病毒特性、傳播能力、該隔離對象……很多都是臨床經驗付出慘痛的經驗才知道「原來這樣也能傳染」。

案838讓醫護人員知道，過去自認的「適當防護」要再檢討，他說照顧的醫護人員進專責病房是需要全副裝備，在離開專責病房時則會剩下醫療口罩，但醫護人員在醫院的一般區，有太多可能傳染的機會了，喝飲料、吃便當口罩就會脫下來，摸鍵盤、病歷都可能讓病毒穿透，「每個環節都有可能在挑戰我們以為夠安全的防護線」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於前衛生署長楊志良被砲轟，他認為是必然的，今天可以質疑醫護沒有照SOP、可以批評醫護訓練不足、可以檢討醫院SOP是否有問題，但醫界最大的反彈在於，只因為這樣就要開除第一線的戰士，「只能說還好他不是院長，也不再是健保署長（應為衛生署長）。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

第一線作戰不如預期，主帥當然可以檢討作戰計畫、可以責罵小兵，但對一個已經在最前線抗戰一整年的小兵，因為一個還不確定原因的破口，就想直接抓來祭旗，「你看你底下的將士是會殺雞儆猴學到教訓，還是軍心渙散不如歸去？」

他提到，陳時中身為指揮官，最重要的是該減少第一線人員去要打不必要的仗，畢竟醫療沒有100%的安全，就算照SOP全副武裝，也沒辦法保障不會被病人傳染。

曾經台灣有段時間，全國僅剩下約10個新冠病患在醫院接受治療，但隨著每日不斷累積的境外移入個案，嚴重耗損資源，尤其是醫護人力，「我去年底就批評當其他國家都對英國限航了，為什麼還要多撐幾天？」他說，每多照護一個確診病人，就有一批醫護與其他相關協助人員冒著感染的危險。

「如果這是為了在台灣的同胞，畢竟這是我們自己的工作，不做就沒人來守這個防線，但這些源源不絕的境外移入個案，真的都是非放進來不可嗎？」他語重心長表示，面臨未來可能爆發的狀況，該好好珍惜各種防疫資源，現在光應付境外移入的病人，就不斷的延長戰線，「世界各國的經驗都警告著我們，把第一線操倒，下場就是全線潰敗。」

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

2醫師短時間接觸就確診？　專家曝「關鍵點」

2醫師短時間接觸就確診？　專家曝「關鍵點」

針對北部某醫院院內出現4名確診案例皆為醫護人員，外界質疑該醫院是否確實落實感控管理？對此，有醫師認為，會有這樣的情況發生應是醫院未做好分艙分流，理論上不應讓住院醫師橫跨單位去照顧患者，可能是人力不足導致；不過，醫師也說，雖然指揮中心說新增的醫師個案與首位確診醫師間的接觸時間不長，且都有戴口罩，但期間口罩是否有戴好更是關鍵。

北京大興200日零確診破功 染疫社區封閉3000戶緊急核檢

北京大興200日零確診破功 染疫社區封閉3000戶緊急核檢

菅義偉上任半年不到　內閣支持率剩39%

菅義偉上任半年不到　內閣支持率剩39%

南韓疫情趨緩！僅增389例...國產治療劑2月使用

南韓疫情趨緩！僅增389例...國產治療劑2月使用

巴西緊急授權2款　800萬劑展開接種

巴西緊急授權2款　800萬劑展開接種

關鍵字：

新冠肺炎PTT境外移入院內感染

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面