狂收境外移入個案　第一線醫護「快被操倒」：真的非放進來不可？

記者黃君瀚／綜合報導

桃園某醫院醫護院內感染，已累計4名確診案例，分別為2名護理師及2名醫師，有第一線醫護人員站出來發文，指每日境外移入個案源源不絕，醫院被迫不斷延長戰線，醫護人員冒著感染的危險救治，嚴重耗損資源和人力，他忍不住問指揮中心，「真的都是非放進來不可嗎？」

實際進過專責隔離病房、領過防疫津貼的第一線醫護人員在PTT發文，認為出現院內感染SOP要檢討，當然也一直有在檢討，因為對付病毒不像寫小學考卷有標準答案，病毒特性、傳播能力、該隔離對象……很多都是臨床經驗付出慘痛的經驗才知道「原來這樣也能傳染」。

案838讓醫護人員知道，過去自認的「適當防護」要再檢討，他說照顧的醫護人員進專責病房是需要全副裝備，在離開專責病房時則會剩下醫療口罩，但醫護人員在醫院的一般區，有太多可能傳染的機會了，喝飲料、吃便當口罩就會脫下來，摸鍵盤、病歷都可能讓病毒穿透，「每個環節都有可能在挑戰我們以為夠安全的防護線」。

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至於前衛生署長楊志良被砲轟，他認為是必然的，今天可以質疑醫護沒有照SOP、可以批評醫護訓練不足、可以檢討醫院SOP是否有問題，但醫界最大的反彈在於，只因為這樣就要開除第一線的戰士，「只能說還好他不是院長，也不再是健保署長（應為衛生署長）。」

第一線作戰不如預期，主帥當然可以檢討作戰計畫、可以責罵小兵，但對一個已經在最前線抗戰一整年的小兵，因為一個還不確定原因的破口，就想直接抓來祭旗，「你看你底下的將士是會殺雞儆猴學到教訓，還是軍心渙散不如歸去？」

他提到，陳時中身為指揮官，最重要的是該減少第一線人員去要打不必要的仗，畢竟醫療沒有100%的安全，就算照SOP全副武裝，也沒辦法保障不會被病人傳染。

曾經台灣有段時間，全國僅剩下約10個新冠病患在醫院接受治療，但隨著每日不斷累積的境外移入個案，嚴重耗損資源，尤其是醫護人力，「我去年底就批評當其他國家都對英國限航了，為什麼還要多撐幾天？」他說，每多照護一個確診病人，就有一批醫護與其他相關協助人員冒著感染的危險。

「如果這是為了在台灣的同胞，畢竟這是我們自己的工作，不做就沒人來守這個防線，但這些源源不絕的境外移入個案，真的都是非放進來不可嗎？」他語重心長表示，面臨未來可能爆發的狀況，該好好珍惜各種防疫資源，現在光應付境外移入的病人，就不斷的延長戰線，「世界各國的經驗都警告著我們，把第一線操倒，下場就是全線潰敗。」