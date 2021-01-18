PTT風向轉了！楊志良：「請淨化時中」我只講該講的話

▲前衛生署長楊志良今表示，會針對目前疫情狀況，發表一篇「請淨化時中」文章。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

北部某醫院爆出2醫2護感染，16日深夜已升級為「院內群聚感染」，今下午2點指揮中心再度召開臨時記者會，是否再新增本土病例讓人擔心。前衛生署長楊志良直言，昨已說過是「系統性醫院管理」問題，他會針對目前疫情狀況，發表一篇「請淨化時中」文章。

針對楊志良提出的「開除染疫醫」引來外界抨擊，矛頭均指向他言論不當，但院內群聚疫情升級後，PTT風向轉了，調出他先前上節目的完整對話，發現楊志良的說法被斷章取義，網友表示，「雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧？」對此，今楊志良僅一句話帶過，「我只講該講的話。」

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▲院內已擴大為2醫2護感染，今日是否再新增更多確診者引發各界關注。（圖／ETtdoay）

楊志良對於防疫走到這階段，長嘆一口氣的說，對蔡政府無言以對，提醒別再政治操作、盡早修正，否則「台灣一定會爆發大規模的社區感染。」

楊志良透露，目前正在撰寫一篇文章，標題是「請淨化時中」，他認為陳時中挺不住，針對適合人選，他也點名，若是蘇貞昌擔任指揮中心召集人（指揮官）可能還比較好，「蘇做事比較果斷、強勢，可能讓疫情感染率變低。」隨後說「我好像說太多了，要去寫文了。」便掛上電話。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心16日深夜急召開記者會，宣布院內醫護感染事件升級為「院內群聚感染」，新增一名本土確診個案第852例為20多歲女性護理師，是838例染疫醫師的接觸者；昨（17）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例（案856），為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，目前該院共有2醫2護感染新冠肺炎。

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