4星座「暴雨運勢」今襲來！　未來一週展望曝光

▲白羊、巨蟹、天秤、摩羯座在18日這天迎來暴雨運勢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

辰宇力☆2026.1.18～2026.1.25星象預測與12星座運勢

太陽、水星、金星、火星大多仍在摩羯座，理想與期待被實際條件檢驗，從先前的躁動、期待，轉向務實與審慎。許多議題開始從口號與概念，進入執行與責任分配階段。投資偏保守，短線投機熱度降溫，風險意識升高。集體壓力感增加，人們更關注生活秩序、工作負荷與身心健康，對過度消耗、無效努力產生反思。對權威與制度的信任度，取決於是否展現實際承擔。能夠清楚說明「怎麼做、誰負責、後果為何」的行動與立場，較容易獲得集體支持。

展望未來7日，#天秤展現個人特色。#雙子交流運佳。#白羊以行動表達關心。#巨蟹情緒敏感度提高。#處女調整作息。#摩羯責任感加重。#射手短期計畫增加。#雙魚適合休息。#獅子站上舞台。#水瓶需注意團隊協調。#金牛注意效率。#天蠍穩守原則。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

事業上有新任務啟動，需先釐清權責再出手。人際互動略顯直接，溝通前多一層思考可避免誤會。感情適合以行動表達關心，避免情緒化反應。



本週開運色：黃、藍

1/18（SUN）：暴雨 Rainy

1/19（MON）：晴 Sunny

1/20（TUE）：晴 Sunny

1/21（WED）：晴 Sunny

1/22（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/23（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/24（SAT）：陰 Cloudy

1/25（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）



壓力浮現，特別與金錢、資源分配有關。本週適合檢視長期規劃，而非衝動消費。工作進度穩定，但需注意效率。感情偏向務實，安全感是關鍵。



本週開運色：銀白、藍紫



1/18（SUN）：晴 Sunny

1/19（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/20（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/21（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/22（THU）：晴 Sunny

1/23（FRI）：晴 Sunny

1/24（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

會議、訊息往來頻繁。需特別留意細節與時程，避免遺漏。學習、寫作、談判運勢佳。感情上重視交流，但避免過度承諾。

本週開運色：暖黃、橙紅

1/18（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/19（MON）：晴 Sunny

1/20（TUE）：晴 Sunny

1/21（WED）：晴 Sunny

1/22（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/23（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/24（SAT）：晴 Sunny

1/25（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

情緒敏感度提高，容易受到外界氛圍影響。工作上適合幕後整理、整頓資源。財務議題需保守應對。感情關係中，界線與信任是本週課題。

本週開運色：紫、淺海綠

1/18（SUN）：暴雨 Rainy

1/19（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/20（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/21（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/22（THU）：晴 Sunny

1/23（FRI）：晴 Sunny

1/24（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

人際與合作成為焦點，容易被推到舞台中央。領導能力受到檢驗，需兼顧他人感受。感情有進展機會，但避免過度自我角度解讀。

本週開運色：紅紫、黃

1/18（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/19（MON）：陰 Cloudy

1/20（TUE）：陰 Cloudy

1/21（WED）：陰 Cloudy

1/22（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/23（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/24（SAT）：晴 Sunny

1/25（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

日常與健康議題浮現，工作瑣事增加但能有效處理。適合優化流程、調整作息。感情較偏理性，實際行動勝過承諾。

本週開運色：粉玫瑰、藍

1/18（SUN）：晴 Sunny

1/19（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/20（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/21（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/22（THU）：陰 Cloudy

1/23（FRI）：陰 Cloudy

1/24（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

創意表達力上升，適合提案、展現個人特色。娛樂與感情運活躍，但需留意時間與責任平衡。人際關係中避免猶豫不決。

本週開運色：天藍、紫

1/18（SUN）：暴雨 Rainy

1/19（MON）：晴 Sunny

1/20（TUE）：晴 Sunny

1/21（WED）：晴 Sunny

1/22（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/23（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/24（SAT）：陰 Cloudy

1/25（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

家庭與內在安全感成為重心，可能思考居住環境或移居安排。工作上宜穩守原則，不宜捲入權力角力。感情需要深度溝通。

本週開運色：褐、墨綠

1/18（SUN）：晴 Sunny

1/19（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/20（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/21（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/22（THU）：晴 Sunny

1/23（FRI）：晴 Sunny

1/24（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/25（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

行程奔波、短期計畫增加，適合推動停滯中的事項。說服力佳，但需顧及實際可行性。感情互動輕快，適合共同規劃活動。

本週開運色：藍、藍綠

1/18（SUN）：晴 Sunny

1/19（MON）：晴 Sunny

1/20（TUE）：晴 Sunny

1/21（WED）：晴 Sunny

1/22（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/23（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/24（SAT）：晴 Sunny

1/25（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

責任感加重，事業與財務壓力並存。本週適合重新分配資源、設定界線。感情上較為務實，需避免忽略情感需求。

本週開運色：暖黃、橙紅

1/18（SUN）：暴雨 Rainy

1/19（MON）：晴 Sunny

1/20（TUE）：晴 Sunny

1/21（WED）：晴 Sunny

1/22（THU）：晴 Sunny

1/23（FRI）：晴 Sunny

1/24（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/25（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

個人意識強烈，想法與眾不同。適合嘗試新策略，但需顧及團隊協調。感情上追求自由與理解，避免冷戰。

本週開運色：藍、綠

1/18（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/19（MON）：陰 Cloudy

1/20（TUE）： 陰 Cloudy

1/21（WED）：陰 Cloudy

1/22（THU）：晴 Sunny

1/23（FRI）：晴 Sunny

1/24（SAT）：晴 Sunny

1/25（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

內在消耗感較高，容易疲憊或分心。適合休息、整理情緒與未完成事項。感情需要溫柔而明確的回應，避免逃避現實。

本週開運色：暗紅、褐紅

1/18（SUN）：晴 Sunny

1/19（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/20（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/21（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/22（THU）：陰 Cloudy

1/23（FRI）：陰 Cloudy

1/24（SAT）：晴 Sunny

1/25（SUN）：晴 Sunny