學測第二天12萬考生全上場！注意「6大扣分地雷」

▲學測今天進入第二天，12萬多名考生都要上場應試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（18日）進入第二天，12萬名考生幾乎都要上陣應試。今天考英文、國綜與國寫等三科。大考中心提出6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，還有常見不可使用的直尺樣例。另今天所有考場都未達開放冷氣標準。

學測昨起一連舉行三天，今年共有12萬1535人報名，比去年增加353人，今年集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今天第一節考英文、第二節考國綜，下午考國寫，英文有共12萬959人報考，國文則有12萬902人報考。

根據大考中心初步統計各考分區回報資料，昨天學測第一天，昨上午數A考科共有近80件違規，考生違規最大宗仍是未攜帶有效證件42件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖12件，接著是行動電話未完全關機7件，另有結束鈴響畢仍繼續作答與攜入試場東西發出聲響各6件，還有4名考生攜帶已關機的行動電話。

因此，大考中心特別整理6大應考提醒考生，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，還有常見不可使用的直尺樣例，提醒考生避免違規。

此外，大考中心表示，根據中央氣象署對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣，同時也不能擅自打開電扇。

另昨日在高雄女中考場有家長反映，昨天南部出大太陽，考場很悶熱，卻連窗戶、電風扇都無法使用，大考中心表示，根據簡章規定，考生可向監試人員反映，若在預備鈴響後徵求全體考生同意後就能開窗、開門，但不包括開電風扇。