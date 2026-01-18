　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測第二天12萬考生全上場！注意「6大扣分地雷」

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天進入第二天，12萬多名考生都要上場應試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（18日）進入第二天，12萬名考生幾乎都要上陣應試。今天考英文、國綜與國寫等三科。大考中心提出6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，還有常見不可使用的直尺樣例。另今天所有考場都未達開放冷氣標準。

學測昨起一連舉行三天，今年共有12萬1535人報名，比去年增加353人，今年集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今天第一節考英文、第二節考國綜，下午考國寫，英文有共12萬959人報考，國文則有12萬902人報考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據大考中心初步統計各考分區回報資料，昨天學測第一天，昨上午數A考科共有近80件違規，考生違規最大宗仍是未攜帶有效證件42件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖12件，接著是行動電話未完全關機7件，另有結束鈴響畢仍繼續作答與攜入試場東西發出聲響各6件，還有4名考生攜帶已關機的行動電話。

因此，大考中心特別整理6大應考提醒考生，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，還有常見不可使用的直尺樣例，提醒考生避免違規。

此外，大考中心表示，根據中央氣象署對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣，同時也不能擅自打開電扇。

另昨日在高雄女中考場有家長反映，昨天南部出大太陽，考場很悶熱，卻連窗戶、電風扇都無法使用，大考中心表示，根據簡章規定，考生可向監試人員反映，若在預備鈴響後徵求全體考生同意後就能開窗、開門，但不包括開電風扇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓士豪車「4出尾管排氣管」炸街！　飆123分貝慘了
伊朗最高領袖認了！　證實數千人慘死
周杰倫慶47歲生日「結婚11年」　甜摟昆凌放閃
美軍遇襲3死「鷹眼行動」反擊　狙殺蓋達資深領袖
一秒回台灣！日公廁竟見「衛福部告示」
滿頭血畫面曝光！　美共和黨參選人遭利刃刺傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機場拿錯行李恐需付交還費用　4國籍航空作法一次看

投資前先把自己當「公司」經營　吳淡如：停止學習=市值折舊

恭喜！　3生肖馬年走好運

4星座「暴雨運勢」今襲來！　未來一週展望曝光

好天氣倒數！　「濕冷遽變」最凍時間曝

學測第二天12萬考生全上場！注意「6大扣分地雷」

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

快訊／8級強風！　明變天轉雨

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

機場拿錯行李恐需付交還費用　4國籍航空作法一次看

投資前先把自己當「公司」經營　吳淡如：停止學習=市值折舊

恭喜！　3生肖馬年走好運

4星座「暴雨運勢」今襲來！　未來一週展望曝光

好天氣倒數！　「濕冷遽變」最凍時間曝

學測第二天12萬考生全上場！注意「6大扣分地雷」

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

快訊／8級強風！　明變天轉雨

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

美情報曝光！伊朗準備「攻擊美軍基地」　川普警告：絕對強力反擊

機場拿錯行李恐需付交還費用　4國籍航空作法一次看

投資前先把自己當「公司」經營　吳淡如：停止學習=市值折舊

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

賓士豪車「4出尾管排氣管」炸街！聲浪飆123分貝　遭警攔檢吞罰單

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

驚見玉木宏出戰柔道比賽！「超猛一招」秒殺對手奪銅　網震撼：小看他

伊朗最高領袖認了！　證實示威「數千人慘死」

「自律女神」謝金燕又曬超狂腹肌　穩瘦關鍵：身體代謝顧好其他努力才有效

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

生活熱門新聞

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／8級強風！　明變天轉雨

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

強冷氣團報到「最冷時間點曝」下探10度

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

特力屋董事長：不變就是死路一條

好天氣倒數！　「濕冷遽變」最凍時間曝

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

恭喜！　3生肖馬年走好運

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

更多熱門

相關新聞

快訊／學測「自然科解答」出爐

快訊／學測「自然科解答」出爐

115學年度大學學測今（17日）起一連三天登場，今年有12萬1535人報考，首日第二節考自然科，根據大考中心統計，自然科共有8萬1132人報考，2720人缺考，缺考率3.35%，較去年3.37%微幅下降0.02%。得勝者文教提供自然試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

半導體、核能發電入題！學測自然「難度適中」重基礎觀念

半導體、核能發電入題！學測自然「難度適中」重基礎觀念

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

快訊／「學測數A」參考解答公布

快訊／「學測數A」參考解答公布

關鍵字：

學測大考中心考前提醒違規

讀者迴響

熱門新聞

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

快訊／一路燒到8樓　桃園民宅凌晨火警

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

快訊／8級強風！　明變天轉雨

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面