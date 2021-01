影／扁媽睡夢中辭世　陳致中PO文哀悼：願阿嬤開心化作千風

記者黃子倩、吳世龍/高雄報導

前總統陳水扁的母親(扁媽)15日因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭,病逝於台南的新樓醫院,享壽94歲。陳水扁的兒子,高雄市議員陳致中在臉書貼文上「願阿嬤離苦得樂、在天上安息」。陳致中16日下午赴高雄市警局參加新卸任警察局長交接典禮,被詢問到,阿嬤離開後的狀況,他表示:「謝謝大家的關心,我的阿嬤在昨天晚上過世,阿嬤在睡夢中離開,我相信她沒有痛苦,這應該是她最大的福氣。」

▲高雄市議員陳致中。(圖/記者吳世龍攝)

陳致中進一步表示,阿嬤生前有交代,說她的後事盡量從簡,照著阿嬤的遺願。陳致中說:「包含我的爸爸也決定說不設靈堂,沒有發訃文,也不辦公祭,就是舉辦簡單的家祭,婉謝各界的花籃奠儀等等,希望阿嬤在天之靈安息,希望他化作千風,可以在天上很開心。」

▲陳致中在臉書po文懷念過世的阿嬤。(圖/記者黃子倩翻攝)

除了口頭表達阿嬤的離世的狀況,陳致中也在臉書貼文,以中英文寫道:「阿嬤已化作千風、自由遨翔;願阿嬤離苦得樂、在天上安息;相信您會繼續保佑您所愛的人,也盼望阿嬤的心願都能早日實現;阿嬤Goodbye We miss you and love you」。

►「時間對我們來說完全沒用!」