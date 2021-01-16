影／扁媽睡夢中辭世　陳致中PO文哀悼：願阿嬤開心化作千風

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

前總統陳水扁的母親（扁媽）15日因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝於台南的新樓醫院，享壽94歲。陳水扁的兒子，高雄市議員陳致中在臉書貼文上「願阿嬤離苦得樂、在天上安息」。陳致中16日下午赴高雄市警局參加新卸任警察局長交接典禮，被詢問到，阿嬤離開後的狀況，他表示：「謝謝大家的關心，我的阿嬤在昨天晚上過世，阿嬤在睡夢中離開，我相信她沒有痛苦，這應該是她最大的福氣。」

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者吳世龍攝）

陳致中進一步表示，阿嬤生前有交代，說她的後事盡量從簡，照著阿嬤的遺願。陳致中說：「包含我的爸爸也決定說不設靈堂，沒有發訃文，也不辦公祭，就是舉辦簡單的家祭，婉謝各界的花籃奠儀等等，希望阿嬤在天之靈安息，希望他化作千風，可以在天上很開心。」

▲陳致中在臉書po文懷念過世的阿嬤。（圖／記者黃子倩翻攝）

除了口頭表達阿嬤的離世的狀況，陳致中也在臉書貼文，以中英文寫道：「阿嬤已化作千風、自由遨翔；願阿嬤離苦得樂、在天上安息；相信您會繼續保佑您所愛的人，也盼望阿嬤的心願都能早日實現；阿嬤Goodbye We miss you and love you」。

►「時間對我們來說完全沒用！」