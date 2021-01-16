1人1戶檢疫新制上路首日「3人違規」　指揮中心免罰有原因

記者嚴云岑／台北報導

嚴防變種病毒，指揮中心1月15日起境管強化措施，限制非本國籍人士入境，居家檢疫者須以1人1戶為切結，若無法安排住所且未完成入境檢疫健康申報，最高可依《傳染病防治法》處15萬元罰鍰，並送集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日只有3位民眾在入境前沒有安排居家檢疫地點，但因現場就訂到防疫旅宿，所以沒有人受罰。

▲1人1戶檢疫新制上路首日「3人違規者」，指揮中心免罰有原因。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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「一人一戶」加強版集中檢疫15日上路，指揮中心日前釋出1500間集中檢疫所供居檢，房間已於13日訂完，昨卻爆出旅客定了集中檢疫所卻沒房住亂象。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天有受到影響的有12人，可能受到疫情影響，全球航班改變，有提前入境情況，或者是在登記時沒有把機場填妥所致。預定於1月12日至15日入境自費使用集中檢疫所共232人，均已依指定場所順利入住。

資訊組龐一鳴副組長表示，體會國人返台之心情，預訂入住只要民眾確認已至系統訂房完成，已獲得訂房代碼都可入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後之日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整，不會有滯留機場之情形。

訂房代碼部分，請民眾可至新型冠狀病毒肺炎集中檢疫場所費用線上繳納平台查詢(查詢訂房識別碼)，民眾若有相關問題，請撥打1922諮詢，並請務必留下訂房姓名，護照號碼及聯絡方式，以加速相關問題處理。

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