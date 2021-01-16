遇警攔檢未停挨罰1萬+扣照　騎士辯：認不出新制服...法官撤罰

記者徐愷昕／高雄報導

盧姓男子2019年間騎車行經高雄一路口時遭警攔檢，不過因員警當時剛換新制服，他誤以為對方是交管人員或其他路人，沒有理會便未停車受檢，不料，事後卻被開出「拒檢逃逸」的罰單1萬元，並吊扣駕照6月。盧男不服處罰，提起行政訴訟；法院審結認同他說法，最後裁定撤銷原處分，盧男得免繳罰鍰。

▲盧男遭警攔查未停直接通過。（圖／記者黃子倩翻攝）

盧男2019年11月26日下午騎乘機車行經高雄市小港區沿海、中林路口處時，因違規轉彎遭警攔查，不過他當下沒有留意到警方揮手取締，故通過時未停車受檢。事隔幾日，盧男收到了舉發通知單，內容指出他「不服警方當場攔檢取締而加速逃逸」，除遭裁處1萬元罰鍰外，另還吊扣駕照6月。

盧男不服挨罰，提起行政訴訟！法庭上他主張，在經過該路口時未反應及認出站在路邊的是換新制服的員警，誤以為是交管人員或其他路人，所以才會直接離開，同時，他也強調員警取締的位置是在轉彎處，該處有死角，完全無法提早預防意外發生，最後更坦言可以接受違規轉彎遭罰，但「拒檢逃逸」實在太過主觀，聲明請求法官撤銷處分。

▲有民眾遭攔檢時因認不出新警察制服未停車，遭罰1萬元並吊銷駕照6月。（示意圖，非當事警察／警政署）

高雄地院審理時員警反駁稱，執勤時他們皆依規穿制服、帶警帽，且從密錄器上可見，盧男機車到達攔檢位置前100公尺處，他們即拿出紅色指揮棒並搭配哨音，示意停車受檢，認為盧男視線並未受阻。

法官勘相關證據後認為，警員及警用機車原都立於燈桿後方，盧男違規右轉完直行時警員才自路邊步出吹哨、揮紅旗予以攔停，但一般駕駛人行駛中，多是注意車前狀況，對於突然自一旁竄出的人物本來就容易反應不及，且盧男當時頭還戴著全罩式安全帽高速行駛中，確實有可能未聽見哨聲，故盧男主張第一時間不知是交通警員攔停，以為是一般工程路管人員而未停車接受稽查，堪可採信，審結裁准撤銷原處分。

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▲警察新制服。（示意圖，非當事警察／警政署）