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強冷氣團抵台！北北基噴雨中　氣溫急凍「8縣市探10°C↓」

▲▼冷氣團來襲。（圖／氣象局）

▲今晚各地開始變天，溫度急墜。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈大陸冷氣團今日下半天報到，各地氣溫將直直落，臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冷氣團已抵達台灣，基隆北海岸、大台北地區開始降雨，北台灣今晚低溫下探11度。中央氣象局針對8縣市發布低溫特報，其中基隆市、新北市、桃園市將持續有10度左右或以下氣溫發生機率。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，冷氣團已經抵達，基隆北海岸、大台北已經開始下雨。冷空氣自此一路向南，今晚北部最低下探11到13度，中南部也會掉到12到14度左右。

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氣象局表示，今(16)日下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明(17)日至18日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

▲▼低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

今(16日)晚至明(17日)白天低溫區域
【橙色燈號(非常寒冷)】
基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
臺北市、新竹縣、嘉義縣、臺南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼冷氣團來襲。（圖／氣象局）

▲強烈大陸冷氣團抵達台灣。（圖／氣象局）

氣象局表示，冷空氣將影響到下周一，周一起水氣減少，僅剩東半部、北部山區有降雨機率，周二、周三天氣穩定，這兩天水氣更少，不過周四後水氣逐漸增多、周五華南雲雨區東移，除了東半部、西半部山區外，北部平地也會降雨。

到了下周二起溫度逐漸回升，北部、東半部溫度回升至17到19度，中南部約20度，周三後各地高溫都可回升至20度，另各地低溫也逐步回升至13到16度。

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