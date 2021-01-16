柯建銘：期待扁案及早解決　讓陳水扁告慰扁媽「解千古之憾」

▲前總統陳水扁與母親陳李慎。（圖／取自柯建銘臉書）



記者林銘翰／台北報導

前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚間病逝，享耆壽94歲。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，期待扁案及早解決，讓陳水扁能早日到墳前祭拜告慰在天的扁媽，「解千古之憾」；立法院長游錫堃則說，謹請陳水扁及家人節哀保重。

陳水扁16日上午於臉書證實，陳李慎於2021年1月15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲，他感謝各界的關心，以及麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料。

陳水扁說，陳李慎是在睡夢中安詳辭世，「她說她要睡了，再也醒不來了」。為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。

對此，柯建銘16日下午以「扁媽走了！無限哀思、感慨」在臉書發文，表示人生的際遇實在很難言盡，造化卻常弄人，曾貴為總統之母，一生為家庭付出，以兒子為榮，卻又為兒子含憾而走。

柯建銘透露，陳水扁曾經告訴他，「期待有一天，恢復自由，能帶母親出國旅遊」；相對的，扁媽的期待，何曾不是「阿扁無事！」，可憐天下父母心。

「已不可得了，俱往矣」，柯建銘說，期待扁案及早解決，讓陳水扁能早日到墳前祭拜告慰在天的扁媽，解千古之憾，並致哀「扁媽安息，陳家節哀」。

此外，游錫堃也在臉書表示，聽聞陳水扁的母親過世，敬表哀悼之意，謹請陳水扁及家人節哀保重。

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