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社會 社會焦點 保障人權

勇母護不住1歲小女嬰！鳳山惡火奪4命　屋主重返住家沉痛招魂

▲▼高雄鳳山惡火4死，陳姓屋主返回燒得焦黑一片的住處招魂。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄鳳山惡火4死，陳姓屋主今返回燒得焦黑一片的住處招魂。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山一處民宅15日清晨4時許一場惡火接連奪走4條生命，原本一度被救回的1歲武姓小女嬰，今仍因傷勢過於嚴重，宣告不治死亡，一家人僅剩下陳姓屋主外出應酬、及就讀高中的長子住校而逃過死劫。今下午陳家人會同法師重返現場招魂，現場氣氛相當凝重哀戚。

這場惡火發生在凌晨時分，當時陳姓屋主外出應酬不在家，屋裡僅剩下程姓老母親（70歲）、武姓妻子（越籍，33歲）、武姓大女兒（10歲）、武姓次女（1歲）4人在家；火警發生的當下，4人正在熟睡，待發現情況有異時已經逃生不及，2樓處已經陷入一片火海。

火警發生當下，武女為求生存，一手抱著年僅1歲的小女嬰、一手緊抓鐵製窗條，站在不到15公分寬的3樓外牆待援，但在苦撐15分鐘後，仍舊無法踏上救命的逃生梯，最後母女雙雙墜樓，武女當場重傷身亡，而懷中的女嬰也一度重傷失去心跳，雖經緊急送醫搶救後恢復生命徵象，但昏迷指數僅3分，情況相當不樂觀，今小女嬰情況急轉直下，最終仍因傷重宣告不治。另外，程婦與武姓大女兒的遺體也相繼在火場內被發現，一場惡火一夕之間奪走4條人命。

今下午陳姓屋主會同親屬、禮儀社與法師重返現場進行招魂儀式，面對燒得面目全非的住家，痛失母親、妻女的陳男戴著口罩、雙手合十不發一語，場面相當凝重哀戚，令人為之動容。

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▼招魂儀式現場氣氛相當凝重。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鳳山惡火4死，陳姓屋主返回燒得焦黑一片的住處招魂。（圖／記者吳世龍攝）

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