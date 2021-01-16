吳怡農參選北市黨部主委　鄭麗君樂見：呼籲大家出來投票

▲前文化部長鄭麗君。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部主委31日改選，新境界基金會副執行長吳怡農7日正式登記參選。對此，前文化部長鄭麗君16日表示，非常高興看到這麼優秀的年輕人，願意投入地方黨部擔任主委的工作，呼籲大家要出來投票，因為投給吳怡農一票不僅是給他一份支持，也鼓勵更多年輕人關心政治。

民進黨中執會去年12月23日修正通過黨職人員選舉辦法，讓台北市黨部主委選舉被選舉人不受入黨兩年限制。吳怡農7日上午前往民進黨台北市黨部登記參選，並坦言台北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。

台灣智庫16日於交通部集思會議中心舉辦李登輝學研討會，與會者包括鄭麗君、交通部長林佳龍、促轉會主委楊翠、嘉義縣長翁章梁、時代力量立委邱顯智等人。

▲台灣智庫舉辦李登輝學研討會。（圖／記者林銘翰攝）



鄭麗君會前受訪時表示，非常高興看到這麼優秀的年輕人，願意投入地方黨部擔任主委的工作，相信吳怡農投入選舉不只是為民進黨擔任黨部主委，更期待透過他的投入，帶動政黨在基層的政治與公民參與。

鄭麗君指出，期待吳怡農可以從基層帶來一股民主深化的新活力，也能夠鼓舞更多年輕人從日常生活、基層中關心公共事務，關心民主的深化，非常謝謝他願意承擔這個重責大任。

鄭麗君也說，呼籲大家要出來投票，因為投給吳怡農一票不僅是給他一份支持，也透過投票的行為鼓勵更多年輕人關心政治。

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