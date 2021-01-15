挺言論自由！國民黨嗆綠「遮住眼睛找戰場」：充分顯示已是一言堂

▲江怡臻。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

前衛生署長楊志良日前「開除染疫醫」一語引發各界撻伐，紛紛要他道歉，事後綠營還怒轟國民黨和楊一搭一唱，並批別再扯防疫後腿。對此，國民黨發言人江怡臻今（15）日呼籲民進黨勿再製造政治對立，並指出「把楊志良的話超譯成國民黨的立場，這完全是文不對題，遮住眼睛找戰場。」

針對民進黨連日來不斷砲轟楊志良一事，江怡臻直言，一定是楊志良經常監督民進黨，得罪了蔡英文總統，這次才會被集中攻擊，她呼籲政府勿再製造對立、勿持續剝奪人民的言論自由。

江怡臻進一步解釋，楊志良時常針砭時事，批評萊豬進口，質疑陳時中部長和李遠哲前院長，更曾公開呼籲蔡總統應向全國人民道歉；但是，楊署長也曾多次對國民黨提出批評，國民黨反而謙虛以對，可以忍受不同的言論，與民進黨氣急敗壞要求楊道歉的態度截然不同，充分顯示民進黨已經是一言堂。

「台灣是一自由民主的社會，每個人都有自由發表意見的權利，也可以對政府的作法進行評論。」江怡臻說，楊志良基於個人經驗發言，本來就受言論自由保障，但民進黨卻為了以往恩怨，非要無限上綱操弄成政治對立，「把楊志良的話超譯成國民黨的立場，這完全是文不對題，遮住眼睛找戰場。」

江怡臻稱，民進黨在疫情當下，卻常行使威權政治之實，所有指揮中心遭受質疑的地方，有雙標的地方，都會被民進黨政府自動忽略，例如對桃園病例足跡公布不斷反覆立場，卻沒看到任何人出來負責。

她批評，由此可看出綠營在疫情爆發的這一年裡，已經培養了威權性格，任何質疑的意見，都會被操作成扯後腿，不願意溝通檢討，不願意自我修正，完全忘了蔡總統當選的那天謙卑謙卑再謙卑的提醒，這是對台灣非常壞的示範。

最後，她也呼籲國人對所有在第一線的醫護人員、工作人員給予最大的感謝及支持，同時也要支持任何人在我們國家應享有的言論自由。

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