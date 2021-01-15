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她面試看見「這手勢」害羞勾上CEO！下秒空氣凝結　驚覺糗大了

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲國外一名女網友在論壇Reddit分享尷尬至極的面試經驗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

國外一名女網友日前參加一場非常重要的面試，內心緊張不已。她與公司執行長（CEO）見面僅30秒，一看見對方伸出手肘，就害羞地把手勾上去，下秒發現氣氛凝結，才驚覺自己誤會了，頓時感到尷尬又崩潰，簡直「想要立刻鑽進地洞裡」。

女網友看見CEO走下樓梯，半途卻突然止步， 彎曲手臂並將手肘往前伸，以為面試地點位於樓上，而對方正在熱情「邀請」自己上樓。她立刻慌亂又熱切地勾住CEO的手臂，完全誤會了防疫期間特殊的打招呼方式，「我們就只是站在那裡，手挽著手站在樓梯上，害羞地看著彼此」。

▲▼手肘,碰手肘,打招呼,疫情,防疫,新冠肺炎,世界疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多國家為了遏止新冠病毒蔓延，呼籲以「碰手肘」取代握手，成為疫情期間特殊的打招呼方式。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

女網友當時不知所措，CEO似乎也還沒搞清楚狀況，所以2人都沒有移動，「他終於意識到發生什麼事情時說『呃，我是想要碰妳的手肘』。我立刻盡可能拉開距離，連忙回應『對，這樣合理多了』」。

雖然接下來的面試非常順利，但女網友那晚「夜不成眠」，即使尚未收到任何回覆，對於這份職缺卻已經「不抱任何希望」。她在Reddit分享這段故事後，引發熱烈討論，網友們紛紛留言，「這讓我笑瘋了，超有畫面」、「妳確實讓他留下深刻印象」、「這完全就是我會做的事」、「我也發生過這種事，但我是用兩隻手握住對方的手肘」。

面試必先「確認過眼神」　忽略小細節…他剛踏進公司5分鐘就OUT！

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