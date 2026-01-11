　
社會 社會焦點 保障人權

網紅環島發貼紙　50改裝車友深夜聚柴山　警來了...超糗牽車下山

記者許宥孺／高雄報導

Instagram擁有6.6萬人追蹤的徐姓網紅，昨（10）日晚間環島行經高雄，宣布要發放自行設計的紀念貼紙，深夜吸引50名車友上柴山車聚。警方獲報柴山有大批身穿黑衣的青少年聚集，立即到場關切，發現有10部機車改裝排氣管，依法蒐證後，要求車主禁止騎車，車主只能狼狽牽車下山，現場瞬間鳥獸散。

▲▼網紅環島「發貼紙」！50改裝車友深夜車聚　警來了⋯超糗牽車下山。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網紅環島「發貼紙」！吸引50改裝車友深夜車聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

網紅深夜快閃發貼紙　50黑衣車友擠爆柴山

事發在10日深夜11點55分，警方獲報，鼓山二路台泥登山口停車場，有多名民眾及改裝機車聚集情形，由於深夜喧嘩與引擎運轉聲驚擾周邊住戶，警方立即到場關切，並查緝違規。

警方調查，事件起因為一名25歲徐姓網紅正進行環島行程，臨時在社群平台發文，要發放自行設計的紀念貼紙，邀請車友到柴山領貼紙，吸引約50名網友、30多輛機車到場。

警方於現場盤查後，製單告發交通違規2件、蒐證改裝排氣管10件，其餘則未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事。

▲▼網紅環島「發貼紙」！50改裝車友深夜車聚　警來了⋯超糗牽車下山。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲徐姓網紅展現義氣一面，堅持要陪車友牽車離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

警力突襲掃蕩禁騎改裝車　網紅義氣陪牽車

為防制事故發生及維護秩序，警方要求民眾立即解散，並要求違規改裝的車主禁止騎車，部分車主只好狼狽牽車下山。值得一提的是，徐姓網紅還展現義氣一面，強調自己雖是開著貨車載著違規重機環島，但他身為主辦害大家吞罰單，甚至只能牽車下山，他決定也跟著牽車離開，為此與員警爭論不休。

鼓山分局表示，11日凌晨12點30分車友與車輛全數離開，警方對於深夜民眾聚集、改裝車輛出入等情形，將持續加強周邊巡邏，如有影響公共秩序或交通安全之行為，均會依法查處。提醒民眾切勿任意聚集或從事危險行為，共同維護社區安寧與交通安全。

關鍵字：

高雄柴山車聚網紅改裝排氣

