川普強索格陵蘭關鍵原因曝　外媒分析丹麥「籌碼盡失」3大原因

▲格陵蘭自治領地最大城市努克，島上擁有豐富的稀土資源。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普開始再度聚焦格陵蘭，誓言無論如何都要取得格陵蘭。美國國務卿盧比歐計劃下週會晤丹麥、格陵蘭領導人。然而，格陵蘭日益強烈的獨立意識和丹麥政府的支持產生嚴重矛盾。儘管丹麥全力捍衛格陵蘭主權，卻面臨著格陵蘭居民逐漸傾向於追求完全獨立的現實。外媒分析，丹麥的談判籌碼盡失。

美國對格陵蘭的興趣加劇 丹麥面臨兩難抉擇

根據《路透社》，格陵蘭自1979年取得自治並成立議會以來，逐步朝獨立方向發展。儘管格陵蘭擁有強烈的獨立意識，丹麥依然希望維持對該領土的控制，原因在於格陵蘭的地理位置對於北極地區的戰略價值。

作為歐洲與北美之間的橋樑，格陵蘭在全球安全體系中扮演著關鍵角色，尤其對美國的導彈防禦系統至關重要。

然而，格陵蘭近年來愈加強烈的獨立呼聲和美國日益強烈的外交壓力，讓丹麥的外交資本陷入困境。格陵蘭最大的反對黨已提出建議，主張應該直接與華府談判，繞過位於哥本哈根的丹麥政府，無疑進一步加劇丹麥在外交上的不安。

丹麥承擔沉重經濟負擔 但難以換來格陵蘭的回報

除了外交挑戰，丹麥在格陵蘭的財政負擔同樣不容忽視。報導指出，丹麥每年為格陵蘭提供約43億丹麥克朗（約6.1億美元、新台幣211億元）的補助，而格陵蘭的經濟增長幾乎停滯，預計2025年僅有0.2%的增長。這使得格陵蘭的財政狀況愈發困難。中央銀行估算，每年有約8億丹麥克朗的財政缺口，使得格陵蘭的公共財政無法持續。

除了直接的經濟援助，丹麥政府還負擔格陵蘭的警察、司法和國防開支，這些支出合計達到近10億美元。為應對美國對格陵蘭防務的批評，丹麥去年宣布了一項價值420億丹麥克朗（約65.4億美元）的北極防務計劃。然而，即便如此，格陵蘭人對於丹麥的援助卻未必感激，反而有更多人要求獨立。

丹麥政府面對「格陵蘭獨立潮」進退兩難

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將面臨巨大的外交抉擇。研究機構Fridtjof Nansen Institute分析，丹麥在維護與格陵蘭關係的同時，將面臨與美國關係的微妙平衡，尤其是在俄羅斯威脅日益增加的背景下，與美國關係的走向對丹麥的外交政策至關重要。

然而，格陵蘭的獨立呼聲越來越高，丹麥是否應該繼續努力維持與格陵蘭的聯繫，也成為了丹麥內部激烈爭論的焦點。許多人認為，格陵蘭如果選擇獨立，丹麥的付出將會變得毫無意義，甚至有聲音指出，丹麥可能在國際舞台上付出慘重的外交資本，最終卻只能目送格陵蘭脫離。