國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大選恐翻盤？宏都拉斯總統下令「重新計票」　邀請川普通話

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯總統卡斯楚2023年與台灣斷交。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯總統大選結果，已於去年12月底出爐，由獲川普支持的親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，並且預計1月27日宣誓就職。不過，即將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro），卻於10日下令重新計票，並且邀請川普會面或通話。

宣稱計票爭議　邀請川普通話

根據《彭博社》報導，卡斯楚簽署重新計票命令時指出，選舉委員會拒絕清點其中4774張選票，也不願審查292項選舉挑戰，她重新計票的決定，獲得國會69名議員支持。

此外，卡斯楚10日也在社群平台X邀請美國總統川普會面或電話對談，強調「以負責、相互尊重及透明的態度」共同處理宏國選情爭議。

卡斯楚2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。不過，宏都拉斯1990年代以來，就以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類外銷量約40％。與台灣斷交之後，宏都拉斯蝦類出口銳減近70％，至少60家公司倒閉，約1萬4000人失業，成為選戰期間的重要經濟議題。

國務院回應　拉美各國不挺

美國國務院西半球事務局稍早在X發文警告，「非法推翻宏都拉斯選舉結果的企圖，將面臨嚴重後果」，並表態期待與阿斯夫拉合作。此舉顯示，華府已認定選舉結果。

此外，阿根廷、秘魯、厄瓜多、哥斯大黎加及玻利維亞等8個拉美國家發表聯合聲明，批評卡斯楚重新計票的命令無視選舉機構權威，破壞民主體制，呼籲各方和平轉移政權並展開對話。

大選膠著3周　引發法律挑戰

宏都拉斯大選舉行於2025年11月，但開票過程混亂又冗長，2名領先候選人持續拉鋸，選舉委員會耗時逾3周、直到12月24日才公布正式結果，敗選方隨即提出法律挑戰。

根據官方數據，在完成99.93％計票後，國家黨候選人阿斯夫拉獲得148萬1517票，得票率40.26％，以些微差距擊敗中間偏右自由黨候選人納斯拉亞，後者獲得145萬5169票，得票率39.54％。

▼阿斯夫拉主張恢復與台灣的外交關係。（圖／路透）

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

阿斯夫拉挺台　誓言恢復外交關係

67歲的阿斯夫拉出身建築大亨，曾任地方議員、國會議員及宏都拉斯社會投資基金首長，公共管理經驗豐富，這是第2度角逐總統大位。他選前曾說，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，承諾若當選將推動恢復與台灣的外交關係。大選前夕，阿斯夫拉也獲得美國總統川普公開力挺。

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

宏都拉斯大選外交美中台邦交白蝦

