大選恐翻盤？宏都拉斯總統下令「重新計票」　邀請川普通話

▲宏都拉斯總統卡斯楚2023年與台灣斷交。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯總統大選結果，已於去年12月底出爐，由獲川普支持的親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，並且預計1月27日宣誓就職。不過，即將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro），卻於10日下令重新計票，並且邀請川普會面或通話。

宣稱計票爭議 邀請川普通話



根據《彭博社》報導，卡斯楚簽署重新計票命令時指出，選舉委員會拒絕清點其中4774張選票，也不願審查292項選舉挑戰，她重新計票的決定，獲得國會69名議員支持。

此外，卡斯楚10日也在社群平台X邀請美國總統川普會面或電話對談，強調「以負責、相互尊重及透明的態度」共同處理宏國選情爭議。

卡斯楚2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。不過，宏都拉斯1990年代以來，就以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類外銷量約40％。與台灣斷交之後，宏都拉斯蝦類出口銳減近70％，至少60家公司倒閉，約1萬4000人失業，成為選戰期間的重要經濟議題。

The voices of 3.8 million Hondurans have spoken, and the National Electoral Council has certified the election results. Attempts to illegally overturn Honduras’s election will have serious consequences. Political violence has no place in the democratic process. Hondurans deserve… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2026

國務院回應 拉美各國不挺

美國國務院西半球事務局稍早在X發文警告，「非法推翻宏都拉斯選舉結果的企圖，將面臨嚴重後果」，並表態期待與阿斯夫拉合作。此舉顯示，華府已認定選舉結果。

此外，阿根廷、秘魯、厄瓜多、哥斯大黎加及玻利維亞等8個拉美國家發表聯合聲明，批評卡斯楚重新計票的命令無視選舉機構權威，破壞民主體制，呼籲各方和平轉移政權並展開對話。

大選膠著3周 引發法律挑戰

宏都拉斯大選舉行於2025年11月，但開票過程混亂又冗長，2名領先候選人持續拉鋸，選舉委員會耗時逾3周、直到12月24日才公布正式結果，敗選方隨即提出法律挑戰。

根據官方數據，在完成99.93％計票後，國家黨候選人阿斯夫拉獲得148萬1517票，得票率40.26％，以些微差距擊敗中間偏右自由黨候選人納斯拉亞，後者獲得145萬5169票，得票率39.54％。

▼阿斯夫拉主張恢復與台灣的外交關係。（圖／路透）



阿斯夫拉挺台 誓言恢復外交關係

67歲的阿斯夫拉出身建築大亨，曾任地方議員、國會議員及宏都拉斯社會投資基金首長，公共管理經驗豐富，這是第2度角逐總統大位。他選前曾說，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，承諾若當選將推動恢復與台灣的外交關係。大選前夕，阿斯夫拉也獲得美國總統川普公開力挺。

與台邦交「比現在好上百倍」！ 宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」 3關鍵原因曝