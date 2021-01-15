台南會落實稽查保障消費權益　黃偉哲：台南會落實稽查保障消費權益

▲台南市長黃偉哲偕同衛生局長許以霖，前往台南市肉品輸入業者公司視察，確認肉品輸入業者的肉品進口流程及原產地資料是否都清楚標示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應瘦肉精（萊克多巴胺）限量標準之豬肉品於1月起進口開放，台南市長黃偉哲15日上午，偕同衛生局長許以霖，前往台南市肉品輸入業者永一腸衣有限公司視察，確認肉品輸入業者的肉品進口流程及原產地資料是否都清楚標示。





台南市長黃偉哲表示，不論是標章還是標示，最重要的還是政府的稽核，如果稽核制度完善，且肉品輸入業者輸入時做好源頭管理，了解豬肉原料產地狀況，提供安全且標示清楚的肉品給下游廠商及消費者，讓下游廠商及消費者可以簡單、清楚地辨認豬肉原產地，民眾有自由選擇的權益，就能食得安心。

視察過程中，市長黃偉哲親自取下腸衣裝袋送檢，並到業者辦公室檢視腸衣進口報關文件，發現一切都符合標準。永一腸衣有限公司總經理錢植禮表示，該公司進口的腸衣皆由歐洲進口，歐洲對於萊克多巴胺的檢驗標準是零檢出，因此所進口的腸衣也是未含萊克多巴胺的製品，請大眾安心。本日視察行程，市議員蔡育輝也到場關心。

衛生局表示，台南市擁有美食之都美譽，也是許多食品業者的重要聚落，由於含萊克多巴胺殘留標準之豬原料已開放進口，南市府相關單位今年會做好準備，落實稽查、國產和進口肉品標示分流工作，並要求業者落實源頭管理、品質把關。

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