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台南血液庫存量剩3.8天　黃偉哲籲請民眾響應捐血救命

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府15日於永華市政中心舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包，黃偉哲表示，「希望市民朋友覺得捐血很酷！」，盼黑琵設計包為捐血活動注入年輕活力與新氣象，吸引更多年輕世代養成定期捐血的習慣。

市長黃偉哲表示，農曆年前天氣寒冷，影響民眾捐血的行動力，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少，台南現在平均的血液庫存量僅剩下3.8天；為能維持年節期間各醫院穩定供血，締造健康平安的春節，他呼籲市民踴躍加入捐血行列，充裕醫療用血，響應救人義舉。

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南捐血中心轄區醫院一天所需血液量超過850袋，他除呼籲大家捐血外，也希望降低交通事故，黃偉哲說「開源也要節流」，響應捐血活動之餘，希望車禍量和重傷的人減少，讓需血量能一定程度的減少。

台南捐血中心表示，每年到農曆年前，因寒冬及學生放假等因素，捐血量會短少3分之1；近幾年又加上年輕族群人口，捐血比例持續下降，造成農曆年月份捐血量嚴重不足，希望透過今日記者會活動，喚起各界人士共同響應捐血救人，盼能募集到35500袋血液。

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而為激發年輕人挽袖捐血，今年度台南捐血中心與台南應用科技大學視覺傳達系進行產學合作，設計黃、藍二色黑面琵鷺側背包，除取「黑琵」諧音happy，希望大家做個快樂的捐血人（happy blood donor）外，更代表捐血公益形象歷久彌新。

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南捐血中心在嘉南地區共設有7個固定捐血點，地點包括永福、和緯、小東、新營等捐血室、中山捐血車（台南公園）、嘉義捐血站、嘉義公園捐血車，即日起推出定期捐血集點活動，只要民眾個人定期捐血達3次（且其中1次須在嘉南地區的固定捐血點或巡迴捐血點捐血），即可兌換限量「黑琵側背包」1個。

▲台南市政府舉辦「捐血有你，愛不止息」活動，由市長黃偉哲帶頭呼籲社會大眾踴躍捐血，現場並同步發表台南應用科技大學學生設計的黑面琵鷺斜背包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，1月10日至2月10日捐血月期間還有歡慶消防節，消防熱血活動、捐血贈免費碗粿、限量紅包袋等活動；轄區內鄉鎮巡迴捐血車場次也有加贈春聯，熱血過新年等活動，有興趣之民眾可上台南捐血中心官網查詢。

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