25歲爛牙妹小六吸毒、國中援交　如今賣身換毒養男友

記者黃翊婷／綜合報導

25歲的鄭姓女子國小六年級開始接觸毒品、國中開始援交，雖然她皮膚白晰、身材纖細，外型相當亮眼，卻因為長期吸毒導致滿口爛牙，甚至連門牙都掉了一顆，但為了男友，她仍持續從事性交易換取毒品，直到今年1月14日才被警方查獲，一度崩潰直呼「好想逃」。

▲鄭女自曝坎坷的人生經歷。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

據了解，鄭女因為小時候家境不好，國小六年級時被「學姐」帶去吸毒，從此開啟更加悲慘的人生；升上國中之後，她缺錢花用、買毒，於是又在學姐的介紹下開始從事援交，再把換來的錢拿去買毒。

然而，長大之後情況並沒有好轉，鄭女雖然已在前年結婚生子，但丈夫也會吸毒，後來因為性關係太亂而離婚。皮膚白晰、身材纖細、長髮及胸還有著一雙大眼睛的她，外型相當亮眼，卻因為長年吸毒導致滿口爛牙，連門牙都掉了一顆，現任男友只要缺錢吸毒，就會逼她去賣淫換錢。

台南市第五警分局14日在某出租公寓查獲100公克的毒品、1把手槍及10顆子彈，並將6人帶回偵訊，其中1人就是鄭女。她坦言，對於這樣的生活感到很痛苦，也很想變有錢，這樣就能好好照顧小孩，可是她不知道要怎麼逃離這樣的生活，只能日復一日吸毒逃避現實，陷入恐怖的惡性循環。

▼鄭女長年吸食毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）