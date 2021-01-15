　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南婦低溫中走失5天找到了！網用力轉傳協尋　無奈已陳屍魚塭

記者林悅／台南報導

台南市1名陳姓79歲老婦人，1月11日下午2時多在安南區城北路800巷離家後就去向不明，家屬遍尋不著向台南市警三分局安佃所報請協尋，由於寒流來襲晚上氣溫10度以下，家屬怕老人家身體難以承受而心急如焚，家屬在網路社群PO文請求網友協尋，15日上午被人發現人在一處魚塭內己死亡，全案由檢警查處中。

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，警方調閱監視器找到其最後身影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，警方調閱監視器找到其最後身影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，警方調閱監視器找到其最後身影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局1月15日上午8時41分許，接獲110受理報案系統通報，在安南區安興街一處魚塭內發現浮屍，安佃所警員鄭銘郎到場後，通報消防人員到場協助打撈，經查係1名老婦人，其身體及衣物特徵與日前走失的79歲陳姓婦人相符，經請家屬到場協助指認，進一步確認死者係陳婦。全案由檢警調查處理中。

據了解，臉書社群這幾天出現十分密集的協人啟事，內容是1名台南市79歲陳姓老婦人，疑因失智的關係於1月11日下午2時25分左右，自台南市安南區城北路800巷離家後就走失，去向不明，家屬遍尋不著於當天傍晚5時30分許，向市警三分局安佃浱出所報案請求協尋。警方立即受理並通報各警察單位協尋老婦人。

因近來寒流來襲，入夜都是10度以下的低溫，家屬擔心老婦人走失時僅穿花外套，難以抵禦嚴寒而發生意外，家屬心急如焚，12日自行PO文在網路社群請網友協尋，此事引起網友極度關心，截至目前已獲455次以上的分享，希望透過網路的力量，儘速找到這位老人家。

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，警方調閱監視器找到其最後身影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局警方指出，警方受理後馬上調閱路口監視器畫面，發現陳女步行離開住處後，行經安明路、台江大道等路段，最後身影於11日下午4時30分許出現於台江大道與北汕尾路口，並走向學東里魚塭區域，因魚塭區域內未裝設監視器，無法繼續追查陳女行蹤，警方與家屬隨即前往陳女可能出現之區域尋找。

三分局表示，因陳女年事已高且患有失智症，又適逢寒流過境天氣寒冷，陳婦獨自在外恐有危險，家屬與警方自1月11日發現陳婦失蹤以後，持續尋找陳婦行蹤，也搜尋陳婦可能前往方向的魚塭區域，但仍找不到陳婦下落，如今雖找到陳婦卻已成冰冷遺體，令人扼腕。

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，家屬遍尋不著心急如焚，在網路社PO文請求網友協尋，惟找到人卻不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，家屬遍尋不著心急如焚，在網路社PO文請求網友協尋，惟找到人卻不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

三分局表示，對於陳婦不幸溺斃感到相當遺憾，並表示失智症患者對於辨認人物、認識環境和區辨時間等均有所困難，有走失之虞且發生意外的機會較高，建議若有走失之虞的失智症患者，可嘗試配戴主動回傳位置的GPS定位器，例如提供衛星定位的手環，也可向區公所或社會局申請愛心手鍊及至警察機關接受指紋捺印建檔，均能儘量幫助失智症患者返家。

補充膠原蛋白

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓經濟效益120億瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢已全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

母聖誕節過世兄妹上吊亡　留百萬還表弟：根本沒借過

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

即／彰化八卦山驚見男屍！　警急封鎖調查

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

全球新冠死亡數直逼200萬人...恐怕還有更多！

全球新冠死亡數直逼200萬人...恐怕還有更多！

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續失控，即使歐美各國陸續開放大規模接種疫苗，卻依舊無法在短時間內控制住疫情擴散。根據英媒《衛報》，約翰•霍普金斯大學在一份統計追蹤數據指出，目前全球死亡病例數為198萬8290人，且至少累積9200多萬人以上確診。

視察肉品輸入業者　黃偉哲：台南會落實稽查保障消費權益

視察肉品輸入業者　黃偉哲：台南會落實稽查保障消費權益

25歲爛牙妹小6吸毒　今賣身養男友

25歲爛牙妹小6吸毒　今賣身養男友

台南失智老婦人走失3天網友協尋總動員

台南失智老婦人走失3天網友協尋總動員

突檢YMCA游泳池抽查加裝一氧化碳偵測器

突檢YMCA游泳池抽查加裝一氧化碳偵測器

關鍵字：

台南失智老婦人魚塭死亡

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面