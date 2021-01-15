台南婦低溫中走失5天找到了！網用力轉傳協尋　無奈已陳屍魚塭

記者林悅／台南報導

台南市1名陳姓79歲老婦人，1月11日下午2時多在安南區城北路800巷離家後就去向不明，家屬遍尋不著向台南市警三分局安佃所報請協尋，由於寒流來襲晚上氣溫10度以下，家屬怕老人家身體難以承受而心急如焚，家屬在網路社群PO文請求網友協尋，15日上午被人發現人在一處魚塭內己死亡，全案由檢警查處中。

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，警方調閱監視器找到其最後身影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局1月15日上午8時41分許，接獲110受理報案系統通報，在安南區安興街一處魚塭內發現浮屍，安佃所警員鄭銘郎到場後，通報消防人員到場協助打撈，經查係1名老婦人，其身體及衣物特徵與日前走失的79歲陳姓婦人相符，經請家屬到場協助指認，進一步確認死者係陳婦。全案由檢警調查處理中。

據了解，臉書社群這幾天出現十分密集的協人啟事，內容是1名台南市79歲陳姓老婦人，疑因失智的關係於1月11日下午2時25分左右，自台南市安南區城北路800巷離家後就走失，去向不明，家屬遍尋不著於當天傍晚5時30分許，向市警三分局安佃浱出所報案請求協尋。警方立即受理並通報各警察單位協尋老婦人。

因近來寒流來襲，入夜都是10度以下的低溫，家屬擔心老婦人走失時僅穿花外套，難以抵禦嚴寒而發生意外，家屬心急如焚，12日自行PO文在網路社群請網友協尋，此事引起網友極度關心，截至目前已獲455次以上的分享，希望透過網路的力量，儘速找到這位老人家。

三分局警方指出，警方受理後馬上調閱路口監視器畫面，發現陳女步行離開住處後，行經安明路、台江大道等路段，最後身影於11日下午4時30分許出現於台江大道與北汕尾路口，並走向學東里魚塭區域，因魚塭區域內未裝設監視器，無法繼續追查陳女行蹤，警方與家屬隨即前往陳女可能出現之區域尋找。

三分局表示，因陳女年事已高且患有失智症，又適逢寒流過境天氣寒冷，陳婦獨自在外恐有危險，家屬與警方自1月11日發現陳婦失蹤以後，持續尋找陳婦行蹤，也搜尋陳婦可能前往方向的魚塭區域，但仍找不到陳婦下落，如今雖找到陳婦卻已成冰冷遺體，令人扼腕。

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午離家後就去向不明，家屬遍尋不著心急如焚，在網路社PO文請求網友協尋，惟找到人卻不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

三分局表示，對於陳婦不幸溺斃感到相當遺憾，並表示失智症患者對於辨認人物、認識環境和區辨時間等均有所困難，有走失之虞且發生意外的機會較高，建議若有走失之虞的失智症患者，可嘗試配戴主動回傳位置的GPS定位器，例如提供衛星定位的手環，也可向區公所或社會局申請愛心手鍊及至警察機關接受指紋捺印建檔，均能儘量幫助失智症患者返家。

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