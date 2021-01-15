小英參訪台南企業　感謝調撥產線緊急生產「100萬件隔離衣」

▲總統蔡英文在台南市長黃偉哲等人陪同，參訪台南企業股份有限公司台南廠，感謝台南企業在新冠肺炎疫情最嚴峻時，全力協助政府防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



總統蔡英文15日參訪台南企業公司台南廠，蔡總統感謝台南企業在新冠肺炎疫情最嚴峻時，全力協助政府防疫工作，調撥產線協助緊急生產1百萬件隔離衣，希望未來政府能多與企業攜手，讓全世界都可以看見台灣的實力，台南市長黃偉哲陪同蔡總統，代表國人向台南企業的全體員工致上最深摯的謝意。



總統蔡英文15日由台南企業董事長楊青峯、台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委王定宇及林宜瑾等人陪同，參觀台南企業的史料館。蔡英文總統致詞時表示，台灣在防疫期間向世界展現了實力，在最關鍵的時候，拿出台灣在製造、設計、研發上的本事，充分顯現出製造業的軟實力，不僅克服危機、創造奇蹟，也創造了未來發展的契機。



市長黃偉哲說，台南企業股份有限公司，是台灣少有的成衣大廠，創立於1961年，是台灣成衣產業元老，今年剛好滿60年，目前據點包括印尼、中國、柬埔寨、越南等，是全球時尚產業重要的供應鏈非常重要的成員，去年3月中央成立口罩國家隊時，台南市政府即派員訪視生產情形，並立即協調軍方及慈濟志工加入生產行列，協助原物料供應，確保各項原料供應無虞。





黃偉哲表示，在病毒面前我們要學會謙卑，地方全力配合中央防疫政策，未來更要做好防疫工作，希望把疫情感染降到最低，台南有很多的防疫作為是首創或者六都之先，例如2020年2月3日成立「防疫因應小組」、4月10日KTV率先實施實名登記消費、4月17日成立「台南酒精國家隊」，成為全國第一個獲中央通過民營酒廠生產防疫酒精之縣市，5月20日台南計程車成立「便當大隊」、防疫前進夜市，運用空拍機及機器人宣導等等，顯示出台南在防疫作為的首創作為與超前部署。

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