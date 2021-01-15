　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華奪時力決策委員最高票　新任黨主席最快下週出爐

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，由現任黨主席陳椒華以632票拿下第一高票，包括立委王婉諭、邱顯智等15人皆順利當選，任期將至2023年2月28日。時代力量將於近日召開決策會議，推選出新任黨主席。陳椒華日前受訪時則透露，自己有意願再連任黨主席。

時代力量上月28日在官網發布選舉辦法及選舉公告，自去年12月29日起至今年1月3日止受理候選人登記；1月5日由監選團抽號次、6日公布候選人名單及號次、7日至10日進行黨員提問、7日至11日為候選人回應、12日至14日發出投票單與投票，並在15日公告選舉結果。

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，陳椒華以632的票數成為第一高票、得票率76.24%，王婉諭拿下611票位居第二、得票率為73.7％，邱顯智則獲得586票排名第三、得票率為70.69％。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為陳椒華、王婉諭、邱顯智、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時代力量秘書長吳佩芸、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時代力量秘書長陳孟秀。

此外，3名候補決策委員則分別為時代力量智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱。時代力量將於近日召開決策委員會，由當選的15位決策委員互相推選出新任黨主席。

對此，陳椒華日前受訪時表示，在這一個半月的黨主席任期內，她積極推動時力在制度面的相關選舉規範，也辦了多場在地深耕的民主論壇，與地方議員、黨部也有多互動，時代力量的黨工與各地黨部都很優秀，黨員、支持者也都還在，「所以如果有機會大家支持，我是願意再連任」。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

其他人也看了這些...

吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委　前主委黃承國力挺
吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽
「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」
挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備
「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

張瀞分散布假消息判賠20萬　謝長廷：至少有個是非曲直

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時...忘口罩多跑一趟

自爆AIT拜訪關切台灣5G發展　游錫堃致歉：講得太簡化引誤會

台灣首列全球衝突最高風險地區　蘇貞昌：被關注不意外

蘇貞昌談丁允恭：公領域任何不當都應懲處

台灣豬標章之亂　蘇貞昌：農委會做法不夠嚴謹會檢討

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

張瀞分散布假消息判賠20萬　謝長廷：至少有個是非曲直

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時...忘口罩多跑一趟

自爆AIT拜訪關切台灣5G發展　游錫堃致歉：講得太簡化引誤會

台灣首列全球衝突最高風險地區　蘇貞昌：被關注不意外

蘇貞昌談丁允恭：公領域任何不當都應懲處

台灣豬標章之亂　蘇貞昌：農委會做法不夠嚴謹會檢討

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

政治熱門新聞

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

陳水扁：家母睡夢中安詳辭世　「她說她要睡了」

快訊／力挺丁允恭　C女秀婚照：我們會更努力的活著

賴清德親寄新年賀函　哈佛學長驚呼這真「德」是「泰」誇張了

快訊／丁允恭坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次

扁媽病逝　陳水扁去年曾說：或許這是最後一次母親節

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時

扁媽辭世　陳致中發溫情合照悼念祖孫情

廖國棟大暴瘦　 被問「冤枉？」頻點頭

高嘉瑜白眼反擊天秤座可怕　網一句話突破

NCC編155億補助電信業者　藍委提全數減列

綠營狂轟楊志良！國民黨反擊

王世堅嗆丁允恭「最好閉嘴」

批國民黨打亂防疫秩序！簡舒培轟：鬧夠了吧

更多熱門

相關新聞

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣，美國國務院9日宣布取消美台交往限制，被視為雙邊關係一大進展。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，時力對於美國解除美台官方互訪限制表達高度肯定，也希望總統蔡英文在第二任期能夠到華府做外交訪問。

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

台美交往限制取消　時力：樂見雙邊關係加溫

台美交往限制取消　時力：樂見雙邊關係加溫

立院11日決定臨時會議程　保留2天假日開會

立院11日決定臨時會議程　保留2天假日開會

時力籲加開內政委員會　力拚港澳條例三讀

時力籲加開內政委員會　力拚港澳條例三讀

關鍵字：

時代力量決策委員王婉諭邱顯智陳椒華

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面