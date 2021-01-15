陳椒華奪時力決策委員最高票　新任黨主席最快下週出爐

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，由現任黨主席陳椒華以632票拿下第一高票，包括立委王婉諭、邱顯智等15人皆順利當選，任期將至2023年2月28日。時代力量將於近日召開決策會議，推選出新任黨主席。陳椒華日前受訪時則透露，自己有意願再連任黨主席。

時代力量上月28日在官網發布選舉辦法及選舉公告，自去年12月29日起至今年1月3日止受理候選人登記；1月5日由監選團抽號次、6日公布候選人名單及號次、7日至10日進行黨員提問、7日至11日為候選人回應、12日至14日發出投票單與投票，並在15日公告選舉結果。

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，陳椒華以632的票數成為第一高票、得票率76.24%，王婉諭拿下611票位居第二、得票率為73.7％，邱顯智則獲得586票排名第三、得票率為70.69％。

根據決策委員投票結果，票數由高至低分別為陳椒華、王婉諭、邱顯智、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時代力量秘書長吳佩芸、時代力量秘書長白卿芬、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時代力量秘書長陳孟秀。

此外，3名候補決策委員則分別為時代力量智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱。時代力量將於近日召開決策委員會，由當選的15位決策委員互相推選出新任黨主席。

對此，陳椒華日前受訪時表示，在這一個半月的黨主席任期內，她積極推動時力在制度面的相關選舉規範，也辦了多場在地深耕的民主論壇，與地方議員、黨部也有多互動，時代力量的黨工與各地黨部都很優秀，黨員、支持者也都還在，「所以如果有機會大家支持，我是願意再連任」。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

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