時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣，美國國務院9日宣布取消美台交往限制，被視為雙邊關係一大進展。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，時力對於美國解除美台官方互訪限制表達高度肯定，也希望總統蔡英文在第二任期能夠到華府做外交訪問。

時代力量12日上午於立法院召開「時代力量致美國駐聯大使的公開歡迎信—四大期許」記者會，提出「美國支持台灣實質參與國際組織」、「台灣外交部長訪問華府」、「美國國務卿訪台」、「台美雙方閣員定期互訪」等四大期許。

時代力量黨主席陳椒華指出，時代力量日前就發表聲明，表示非常歡迎克拉芙特的來訪，從美國國務院宣布解除台灣與美國的官方交往限制，以及宣布美國駐聯合國大使來訪台灣，時代力量樂見台美雙方的官方交流增進，並且對此表達非常誠摯地歡迎。

陳椒華說，克拉芙特將在13日來到台灣，14日也會在外交學院公開演講，時代力量樂見台美官方非常大的突破與進展，也希望時代力量能夠跟克拉芙特進行雙邊交流，並期許總統蔡英文在第二任期結束前，能夠跟華府進行官方的交流訪問。

▲時代力量召開「時代力量致美國駐聯大使的公開歡迎信—四大期許」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



邱顯智表示，時代力量非常樂見台美關係升溫，尤其美台關係是我國外交關係中的重中之重，「過去美台這種官方互訪限制，可以說非常不合理」，現在世界各國的官員、外長、元首往來華盛頓是絡繹不絕，甚至美國的元首、官方、駐聯合國大使、外長到世界各國訪問也是稀鬆平常的事情。

邱顯智說，時代力量對於美國解除美台官方互訪限制表達高度肯定，也希望奠基在兩國共享民主、法治、人權的價值上進一步交流，除了我國外交部長外，也期望蔡英文在第二任期能夠到華府做外交訪問。

邱顯智也批評，若干在野黨一再以單一議題，刻意簡化、交換、讓利，這點時代力量不予贊同，「這樣誤導台美關係進展，不是台灣人的福氣」，時代量肯定我國外交人員的辛勞，期待台美實質關係持續加強，並將以台灣人民福祉最大化的原則持續監督政府。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，除了駐聯合國大使訪台之外，也希望美國以實質具體的行為，協助台灣參與國際組織，包括今年5月的世界衛生大會，以及今年9月的月聯合國大會，期望藉由美國的實質協助促使台灣能夠參與。

王婉諭指出，去年美國衛生部長艾薩、次卿柯拉克相繼訪台，這週則有克拉夫特來訪，希望未來美國國務卿也可以訪台，展開更高層級對話與交往的可能性，也期望維持美國對台灣的友好態度，支持台美雙方經貿、衛生、國防等事務的相關閣員定期互訪機制。

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