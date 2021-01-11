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女消防員頂8度寒風「舉牌找乾爹」　王婉諭：貶低女性自主權

▲▼新北消防局第四大隊找女消防員模仿西門町正妹找乾爹，藉此做宣傳，卻引發網友兩極評價 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北消防局第四大隊找女消防員模仿西門町正妹找乾爹，藉此做宣傳，卻引發網友兩極評價 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北市消防局第四大隊為宣傳熱水器正確使用方式，模仿日前有女性在西門町舉牌找「乾爹」，依樣畫葫蘆找基層女消防員在新店區公所捷運站口「舉牌求乾爹」，引來正反兩極看法。對此，時代力量立委王婉諭批評新北消防局，貶低女性自主權、將低級當有趣。

王婉諭11日在臉書表示，政令宣導可以有創意，但一定要讓基層消防員在寒風中舉牌跟風「求乾爹」嗎？照片中的消防員，頂著8度的寒風，只身穿短袖背心，也沒有更多的禦寒衣物，光是看著照片，都替這名消防員感到心寒。

王婉諭提到，若今天自己的兒子或女兒被長官要求做種事，作為一個母親的心情，會是如何地不捨，到底是怎樣的長官或是上司，為了博取民眾目光或是話題，要求基層的員工穿得如此單薄在寒流來襲時進行政令宣導？說句不好聽的話，如果寒風中宣傳效果特別好，為什麼這些大隊長、長官不自己出來呢？

此外，王婉諭認為，要求女性消防員舉「求找乾爹」的牌子之舉，背後不僅隱含著嘲諷刻板印象中女性拜金、虛榮的形象，更有貶低女性自主權的嫌疑，女性到底可不可以「求找乾爹」，不是這次事件的重點，更關鍵的因素在於，是誰要求這位女性消防員舉這樣的牌子？她是出於自願或是迫於壓力？如果今天是上級命令、要求她舉這樣的牌子，那就大有問題。

王婉諭指出，若今天女性自願尋求一個條件更好的交往對象，尊重雙方合意的選擇，但政府部門若是為了跟風，將同樣具爭議性的宣傳手法要求基層公務員比較辦理，便是剝奪女性在性別角色上的自主權，在台灣不算友善的討論風氣中，女性若稍有不順應父權社會中的男性秩序時，常常會被網友嘲諷稱為「母豬」、「台女不意外」等難堪的詞句，而「女性求找乾爹」的描述，同樣輕易將不遵守社會規範的女性貼上愛慕虛榮的標籤。

王婉諭說，作為一個媽媽，每一次看到網路上這些訕笑、性羞辱式的字眼時，都只有滿滿的憤慨，由衷地希望自己的孩子未來能生活在一個更加友善、平等的環境裡，希望有一天，台灣能朝向更加平權的社會發展，沒人會因為自己的性別角色受辱，更沒人會因為性別而受到不平等的待遇。

對於新北消防第四大隊已為此事道歉，表示思考不周，王婉諭仍嚴正呼籲新北市消防局，應立即檢討此次宣導的決議流程，若有相關高層倚仗權勢壓迫基層消防員在寒風中出勤宣傳，應針對相關人員進行評議；同時，她也會同步發函內政部消防署，要求主管機關盡速釐清整個過程是否有瑕疵，請政府部門不要再將低級當有趣，讓專業回歸專業，創意固然值得鼓勵，但這樣具爭議性的行為，真是大可不必。

新北市消防局第四大隊表示，當初構思實在是想要宣傳熱水器使用潛在問題，必須設置在通方良好地方，並加裝強制排氣，才不至於一氧化碳中毒，但也虛心接受民眾指正，確實有不妥之處，目前已經刪除貼文，並再檢討避免造成宣傳反效果。

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