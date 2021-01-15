恐怖大樹吹入家中！　人妻躺床上差點被插「牢釘在床上」不能動

Still here at E 63rd Ave. One of the sons, Eli, sent me these pictures of the bedroom where the tree punctured.



He says he’s grateful his mom is ok because it could have been much worse. @kxly4news pic.twitter.com/iBJkBRGFzS — Destiny Richards (@DstnyRichardsTV) January 13, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州斯波坎(Spokane)近來受到強烈暴風影響，一名女子醒來時發現一顆大樹竟然被吹進家中，插進她和丈夫所躺的床上，雖然幸運沒被插中，整個人卻剛好被大樹給「釘在床上」，最後透過消防隊員幫忙才終於脫困。

當地消防局13日早上6時接到報案，一名女子醒來發現自己被大樹釘在床上、無法動彈，花費30分鐘才將人順利救出，後來送往醫院接受治療。女子的兒子表示，「從我的角度來看，大樹差點刺中我媽，幸好是卡在她腋下那邊，如果再偏一點，可能會是完全不同的故事了」。

同一時間當地傳出另外一名男子的臥室也被大樹插進，男子奧利佛(Bill Oliver)表示，當時自己正在賴床，沒想到大樹會成為叫醒他的鬧鐘，「我睜開眼睛，結果看到的不是天花板，而是一棵大樹」，幸好他及時逃出沒有受傷。當地報導指出，斯波坎市13日遭到強烈陣風襲擊，時速達71英里（約114公里），其風速可媲美該國2015年的歷史性風暴。

▼大樹插在夫妻中間，女子被釘在床上。（圖／示意圖／達志影像）

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