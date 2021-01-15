恐怖大樹吹入家中！　人妻躺床上差點被插「牢釘在床上」不能動

Still here at E 63rd Ave. One of the sons, Eli, sent me these pictures of the bedroom where the tree punctured.— Destiny Richards (@DstnyRichardsTV) January 13, 2021
He says he’s grateful his mom is ok because it could have been much worse. @kxly4news pic.twitter.com/iBJkBRGFzS
記者李振慧／綜合報導
美國華盛頓州斯波坎(Spokane)近來受到強烈暴風影響，一名女子醒來時發現一顆大樹竟然被吹進家中，插進她和丈夫所躺的床上，雖然幸運沒被插中，整個人卻剛好被大樹給「釘在床上」，最後透過消防隊員幫忙才終於脫困。
當地消防局13日早上6時接到報案，一名女子醒來發現自己被大樹釘在床上、無法動彈，花費30分鐘才將人順利救出，後來送往醫院接受治療。女子的兒子表示，「從我的角度來看，大樹差點刺中我媽，幸好是卡在她腋下那邊，如果再偏一點，可能會是完全不同的故事了」。
同一時間當地傳出另外一名男子的臥室也被大樹插進，男子奧利佛(Bill Oliver)表示，當時自己正在賴床，沒想到大樹會成為叫醒他的鬧鐘，「我睜開眼睛，結果看到的不是天花板，而是一棵大樹」，幸好他及時逃出沒有受傷。當地報導指出，斯波坎市13日遭到強烈陣風襲擊，時速達71英里（約114公里），其風速可媲美該國2015年的歷史性風暴。
▼大樹插在夫妻中間，女子被釘在床上。（圖／示意圖／達志影像）
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