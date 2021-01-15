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屁孩夜闖鬼屋開冰箱「屍體掉出」！腐肉味四溢蛆滿地：至少死數月

▲▼鬼屋。（圖／奧蘭治堡郡警長辦公室、pixabay）

▲警方提供死者身上的刺青供民眾指認。（圖／奧蘭治堡郡警長辦公室、pixabay）

記者王佩翊／編譯

美國南卡羅萊納州一群年輕人日前相約一同到鬼屋探險，沒想到其中一名18歲的少年卻聞到奇怪的腐肉味，因此循著臭味找到一座冰箱，然而當他打開冰箱後，竟然看到一具穿著牛仔褲的屍體。據悉，該具屍體腐爛情況嚴重，如果不是因為套著牛仔褲，根本看不出來是人類遺體。

根據KIRO7引述WSOC-TV報導，警方表示，這8名大膽的年輕人3日晚上開車到南卡羅萊納州的一間著名鬼屋探險，一行人走著走著便在鬼屋內發現一個冰箱，其中一名18歲的少年隨即站出來打開冰箱。然而眼前的景象卻瞬間嚇壞了這8名來探險的年輕人，冰箱內竟然藏了一具腐爛已久的屍體。

率先打開冰箱門的男子表示，「真的很可怕，你完全看不出來那是一個人，我猜祂已經在那裡好幾個月了。」他還補充道，「到處都爬滿蛆。」在場人士說，當時的腐爛味道簡直令人窒息，讓人永遠忘不了。據悉，這具屍體身上穿著一條牛仔褲、短袖T恤。

參與探險的這8名男子與鬼屋的前任屋主已經接受警方調查。根據法醫相驗結果，死者應為男性，右肩上則有明顯的紋身。警方已經公開男子的紋身圖樣，希望能藉此鎖定死者身分，並呼籲民眾如果對照片中的刺青有印象，務必前來指認。

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